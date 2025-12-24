  • İSTANBUL
Gündem

16’lık torun dehşeti... Babaannesini boynundan bıçaklayıp öldürdü

Manisa'da 16 yaşındaki B.K.G., 73 yaşındaki babaannesi Nazen Gümüş’ü boynundan bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan Gümüş hastanede hayatını kaybederken dehşet torun gözaltına alındı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 16 yaşındaki B.K.G., 73 yaşındaki babaannesi Nazen Gümüş ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine B.K.G, babaannesini boynundan bıçakla yaraladı. Ağır yaralanan Gümüş, kaldırıldığı Turgutlu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. B.K.G. gözaltına alındı. Nazen Gümüş’ün Sivas’tan Manisa'ya yaşayan oğlunu ziyarete geldiği, şüphelinin ise annesiyle birlikte Mersin’de yaşadığı ve onun da babasını görmek amacıyla ilçede bulunduğu öğrenildi.

 

