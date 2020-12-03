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Ekonomi 165.9 milyar dolara emin adımlarla yürüyoruz
Ekonomi

165.9 milyar dolara emin adımlarla yürüyoruz

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle de ekonominin atılım halinde olduğunu vurguladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-03 17:02:00 -
165.9 milyar dolara emin adımlarla yürüyoruz

“Küresel talep daralmasına rağmen ihracat başarımız devam ediyor. Üçüncü çeyrekte ihracatını arttıran 4 ülkeden biriyiz. Kasım ayında ihracatımız, pandeminin ikinci dalgasında yaşanan ağır kısıtlamalara rağmen 16 milyar doları aştı” diyen Gülle, şöyle devam etti: “Başarımızı dördüncü çeyreğe de taşıma arzusundayız. Küresel ticarette belirsizlik engelini, güvenilir tedarikçi kimliğimizle aşıyoruz. Dünyaya tıbbi ürün ihracatımızda dikkat çekici rakamlar elde etmiş durumdayız. 2020’nin 11 aylık döneminde Covid-19 ürünleri ihracatı 780 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Kasım ayında ihracat, pandeminin ikinci dalgasından ve getirilen sınırlamalardan ötürü yüzde bir geriledi. Ama YEP 2020 ihracat hedefimiz olan 165.9 milyar dolara emin adımlarla yürüyoruz. Koşullar ne olursa olsun ihracatla yükselen Türkiye için mücadelemizi sürdürüyoruz.” Gülle, kasım ayında bin 726 firmanın ihracata ‘Merhaba’ dediğini duyurdu. İhracata başlayan firma adedinde kayda değer artışlar görüldüğünü bildiren Gülle, “Ailemize yeni dahil olan bin 726 firmamız, kasım ayında 83 milyon 389 bin dolarlık ihracat yaptı” diye konuştu. Gülle, kasımda 17 sektörün ihracatını arttırdığını aktardı.

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