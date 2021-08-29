  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Satışlar yüzde 50 arttı! Yabancılardan inanılmaz ilgi
Meteoroloji'den beklenmedik uyarı geldi! Bu defa...
İsrail savaş uçakları Gazze'ye saldırı düzenledi
ABD'li heyet PKK'lılarla görüştü
Dünya 162 yıl sonra aynı risk! Tüm dünya tehdit altında
Dünya

162 yıl sonra aynı risk! Tüm dünya tehdit altında

ABD'de yapılan bir araştırma Güneş'te yaşanabilecek patlamalar veya fırtınaların dünyadaki interneti günlerce kesebileceğini ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2021-08-29 09:10:00 - 2021-08-29 09:32:21
162 yıl sonra aynı risk! Tüm dünya tehdit altında

Dünya henüz koronavirüsü atlatamamışken ABD'den yeni bir uyarı geldi.

ABD'nin önce gelen eğitim kurumlarından California Üniversitesi’nde görev yapan bilişim uzmanı Sangeetha Abdu Jyothi, gezegenimizin küresel internet kesintisi tehdidi ile karşı karşıya olduğunu duyurdu.

Güneş'te yaşanabilecek patlamalar veya fırtınaların böyle bir etkisi olabileceğinin altını çizen Jyothi, bu durumun 10 yıl içeresinde yaşanabileceğinin altını çizdi.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, 10 yıl içinde tüm dünyadaki internetin kesilmesine neden olabilecek büyüklükte bir patlama veya fırtınanın meydana gelme olasılığı yüzde 12.

Jyothi'ye göre, bu tip patlamalar sonrası ortaya çıkan iyonize parçalar ve elektromanyetik dalgalanmalar gezegenimizin manyetik alanda bozulmalara yol açabilecek kapasitede.

Dünya'nın manyetik alanında yaşanacak bozulmaların ise direkt olarak elektronik cihazları etkileyebileceği belirtiliyor.

1859 yılında yani günümüzden 162 yıl önce gezegenimizin benzer bir durum ile karşılaştığını anımsatan uzmanlar o dönem Avrupa ve Kuzey Amerika’daki telgraf ağlarının ciddi bir şekilde etkilendiğinin altını çizdi.

162 yıl önce yaşanan bu durum oldukça büyük bir iletişim krizine yol açmıştı. Neredeyse her şeyin internet üzerinden yapıldığı günümüzde ise bu tehdit daha da büyük.

Uzmanlar bu durumu 'kâbus senaryosu' olarak nitelendiriyor. Zira küresel internetin günlerce kesilmesi demek, on milyarlarca dolarlık zarar anlamına geliyor.

Ayrıca bu durumun GPS sistemlerinin devre dışı kalmasına ve geniş ölçekli elektrik kesintilerine de yol açabileceği belirtiliyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay