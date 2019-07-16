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16.07.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

16 Temmuz 2019 Salı 07:52
16.07.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِۜ وَمَنْ يَتَّبِـعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَاِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَٓاءِ وَالْمُنْكَرِۜ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اَبَداًۙ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكّ۪ي مَنْ يَشَٓاءُۜ وَاللّٰهُ سَم۪يعٌ عَل۪يمٌ 

"Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın.

 Kim şeytana ayak uydurursa bilsin ki, o edepsizliği ve kötülüğü emreder.

 Allah’ın lutfu ve rahmeti sizinle olmasaydı içinizden hiçbir kimse günahtan asla arınamazdı, fakat Allah dilediğini   arındırır; 

 Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir."
 

(Nur Suresi, âyet:21         Meâl Kaynak: Diyanet İşleri başkanlığı)


(Not: Şeytan resmi temsilidir.)

ALLARASULÜ'NDEN   (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)  

"Din kolaylıktan ibarettir"

 (Buhârî, Îmân 29)

 
 
 
 

 

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Haber Tarihi: 16 Temmuz 2019 Salı 07:52
  1. 16.07.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. Nur 21
  3. şeytana uymak
  4. din kolaylıktır

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