16.01.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَۜ اَفَلَا تَعْقِلُونَ



Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla



"Sizler kitabı okuduğunuz halde insanlara iyiliği emredip kendinizi unutuyor musunuz? Aklınızı kullanmıyor musunuz?"

(Bakara Suresi - 44) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı Meali)





TEFSİRİ:



Kur’an’ın geçmiş ümmetlerin tarihine ilişkin verdiği bilgilerde de sonraki nesiller için mesajlar ve dersler vardır. Bu bakımdan, söz-davranış uyumu şeklinde özetlenebilecek evrensel ahlâk kurallarından birini ihlâl etmeleri sebebiyle yahudileri eleştiren söz konusu âyet, bir yandan yahudi din bilginlerinin bu çelişkili tutumları ve samimiyetsizlikleri hakkında bilgi verirken, bir yandan da genel olarak İslâm ümmeti, özellikle müslüman din önderleri ve bilginleri için de bir uyarı anlamı taşımaktadır.

Şu halde kendilerini din bilgini, din adamı ya da din önderi konumunda görenlerin veya öyle tanımlananların bu uyarıyı hiçbir zaman hatırdan çıkarmamaları gerektiği açıktır. Zira başkalarına iyiliği öğütleyenlerin kendi yaşayışlarında bunun aksine davranmaları Kur’an’ın kesinlikle reddettiği bir tutumdur. Nitekim Saf sûresinde “Ey iman edenler! Yapmayacağınız şeyleri niye söylersiniz? Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında çok sevimsiz bir davranıştır!” (61/2-3) buyurulmaktadır.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 1

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)



“Haramlardan sakın ki insanların en abidi (en güzel kulluk yapan bir kul) olasın.

Allah’ın taksimatına razı ol ki, insanların en zengini olasın.

Komşunu iyi davran ki mümin olasın.

Kendin için sevdiğini / istediğini diğer insanlar için de sev / iste ki Müslüman olasın.

Çok gülme; zira fazla gülmek kalbi öldürür.”



(Tirmizi, Zuhd, 2, H. No: 2305)