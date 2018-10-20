THY- Euroleague
0553 313 94 23

160 kiloluk bal kabağı, görenlerin ilgi odağı oldu

Edirne'de tava ciğeri lokantası işleten Bahri Dinar'ın 300 liraya alıp, iş yerinin önünde sergilediği 160 kiloluk bal kabağı ilgi çekiyor.

20 Ekim 2018 Cumartesi 14:38
160 kiloluk bal kabağı, görenlerin ilgi odağı oldu

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğeri Koruma Derneği Başkanı da olan Bahri Dinar, 300 lira ödeyerek Karaağaç Mahallesi'nde bir üreticiden bal kabağı aldı. Dinar, müşteri çekmek için kabağı tava ciğeri lokantasında sergiliyor. 4 kişinin taşımakta zorlandığı kabağı görenler bol bol fotoğraf çekiyor.

Bahri Dinar, yaklaşık 6 yıldır kentte yetişen en büyük kabağı satın alarak sergiledikten sonra tatlı yaparak müşterilerine ücretsiz dağıttığını söyledi.

Dinar, "Geçtiğimiz yıl 120 kilo ağırlığında kabak yetişmişti. Artık geleneksel hale getirdiğimiz bu etkinliğimizde bu yılki kabağımız 160 kilo ağırlığında. Bu ayrıca bir rekor. Bu yıl kentte geçmiş zamanların en büyük kabağı yetişmiş oluyor. Daha büyüğüne biz denk gelmedik. Kabağın yanında ayrıca bu yıl dev karpuzlarımız var. Yunanistan sınırındaki Karaağaç Mahallemizde yetişen bu dev karpuzların da reçelini yapacağız. Kabak ve karpuzlarımızı yaklaşık 1 ay sergiledikten sonra, tatlısını yaparak müşterilerimize ücretsiz dağıtacağız" dedi.

Edirne'de 160 kiloluk bal kabaÄÄ± gÃ¶renleri ÅaÅÄ±rtÄ±yor

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 14:38
  1. Edirne
  2. bal kabağı
  3. Dev Bal kabağı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    1. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    2. Şer ekseni, şımarık Prens Selman'ın..
    3. Gaziantep'te isyan ettiren manzara!..
    4. Hain saldırı! 1 özel harekat polisi..
    5. Öğle tatilinde atölyeye gitti, "üretim..
    6. Mehmetçik'in eğitimi sırasında Van..
    7. S. Arabistan'a Kaşıkçı tepkisi:..
    8. 160 kiloluk bal kabağı, görenlerin..
    9. Af Örgütü'nden Kaşıkçı çıkışı:..
    10. Kışlakçı: Cemal için adalet istiyoruz
    11. Reuters: Kaşıkçı'nın cesedi bulunmak..
    12. Suudiler, ne oldu da Kaşıkçı..
    13. Geçim kaynakları oldu! Köylüler..
    14. Suudi Arabistan'dan dikkat çeken Cemal..
    15. Karamollaoğlu'ndan 'Öğrenci Andı'..
    16. Kızına soğan fırlatıp, tokat attı,..
    17. Fuat Oktay: Her ne pahasına olursa olsun
    18. Fuat Oktay: Ara Güler hafızalardan..
    19. Başkan Erdoğan açıkladı! İş..
    20. Çavuşoğlu, Kosova Meclis Başkanı ile..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM A101 Şok aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı

    Günün Karikatürü

    20 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?