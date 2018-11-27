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"16 yaşındayım" diyen futbolcunun gerçek yaşı olay oldu

Yaşının 16 olduğunu söyleyen Hindistanlı futbolcu Gourav Mukhi'nin gerçek yaşının 28 olduğu öğrenildi. Hindistan Futbol Federasyonu, oyuncuya 6 ay men cezası verdi.

27 Kasım 2018 Salı 19:44
"16 yaşındayım" diyen futbolcunun gerçek yaşı olay oldu

Hindistan'da Jamshedpur forması giyen Gourav Mukhi'nin yaşı tartışmalara neden oldu. Kendisini 16 yaşında olarak gösteren Mukhi ile ilgili gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Yapılan araştırmalar sonucu oyuncunun gerçek yaşının 28 olduğu anlaşıldı.

6 ay ceza aldı

Hindistan Futbol Federasyonu, yaşıyla ilgili yaptığı sahtekarlıktan dolayı oyuncuya 6 ay futboldan men cezası verdi.

Gourav Mukhi, takımının Bengaluru ile 2-2 berabere kaldığı maçta attığı golle Hindistan Ligi'de gol atan en genç oyuncu unvanını elde etmişti. Gerçek yaşı 28 olan Mukhi'nin bu unvanı da elinden alındı.

 

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 19:44
  1. Hindistan Futbol Federasyonu
  2. Gourav Mukhi
  3. Hindistan

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