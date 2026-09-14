  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Beştepe’den Bülent Arınç’a çok sert tepki: “Nikah kürsüsü siyaset meydanı değildir” Avrupa’nın devinden Türkiye’ye dikkat çeken mesaj: “Türkiye ile yakınlaşmalıyız!” Ali Karahasanoğlu’ndan Milli Gazete ve Saadet Partisi’ne LGBT operasyonu tepkisi: “AK Parti gerekeni yaptı diyemediniz. Diyemiyorsunuz? Polonya sınırında İHA saldırısı! Boris Johnson’ın bulunduğu bölgenin yakınında tren vuruldu Mersin’de ahlaksızlık ağına büyük darbe! 50 şüpheli gözaltında 14 Eylül 1935: Küçük Ali Haydar Efendi (Son devir Osmanlı Hukukçusu ve Mecelle Şârihi) 14 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi Kızıldeniz kıyısında insani kriz! Binlerce sivil yerinden edildi Suudi Arabistan’da dört kente acil durum uyarısı: Tehlikenin türü açıklanmadı El Halil’de silahlı bir İsrailli 5 Filistinli çocuğu alıkoydu
Yerel 16 yaşındaki velet torbacı çıktı
Yerel

16 yaşındaki velet torbacı çıktı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
16 yaşındaki velet torbacı çıktı

Samsun, İlkadım'da 16 yaşındaki çocuk "uyuşturucu ticareti"nden tutuklandı. Çocuğun evinden 808 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Samsun'da da uyuşturucuyla mücadele devam ediyor. İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan takip ve çalışma sonucu Kıran Mahallesi’nde 16 yaşındaki E.T.Ç. gözaltına alındı.

Çocuğun evinde yapılan aramada 808 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan çocuk, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Çocuk Savcılığı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen E.T.Ç., tutuklanarak Kavak Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Ankara’da uyuşturucu ve fuhuş soruşturması! 5 şüphelinin ATK sonucu çıktı
Ankara’da uyuşturucu ve fuhuş soruşturması! 5 şüphelinin ATK sonucu çıktı

Gündem

Ankara’da uyuşturucu ve fuhuş soruşturması! 5 şüphelinin ATK sonucu çıktı

Mısır tarlasından uyuşturucu çıktı
Mısır tarlasından uyuşturucu çıktı

Yerel

Mısır tarlasından uyuşturucu çıktı

Mersin Limanı'nda devasa uyuşturucu operasyonu! Bakan Gürlek: Baronlara geçit yok
Mersin Limanı'nda devasa uyuşturucu operasyonu! Bakan Gürlek: Baronlara geçit yok

Gündem

Mersin Limanı'nda devasa uyuşturucu operasyonu! Bakan Gürlek: Baronlara geçit yok

Esed ailesinin sabıkalı ferdi Lübnan’da kıskıvrak yakalandı! Beka Vadisi’nde uyuşturucu operasyonunda kelepçe vuruldu!
Esed ailesinin sabıkalı ferdi Lübnan’da kıskıvrak yakalandı! Beka Vadisi’nde uyuşturucu operasyonunda kelepçe vuruldu!

Gündem

Esed ailesinin sabıkalı ferdi Lübnan’da kıskıvrak yakalandı! Beka Vadisi’nde uyuşturucu operasyonunda kelepçe vuruldu!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23