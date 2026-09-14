16 yaşındaki velet torbacı çıktı
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Samsun, İlkadım'da 16 yaşındaki çocuk "uyuşturucu ticareti"nden tutuklandı. Çocuğun evinden 808 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Samsun'da da uyuşturucuyla mücadele devam ediyor. İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan takip ve çalışma sonucu Kıran Mahallesi’nde 16 yaşındaki E.T.Ç. gözaltına alındı.
Çocuğun evinde yapılan aramada 808 adet sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan çocuk, bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Çocuk Savcılığı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen E.T.Ç., tutuklanarak Kavak Çocuk Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.