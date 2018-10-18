16 yaşındaki kız kendini bıçakla ağır yaraladı

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu 16 yaşındaki A.W.L.Z., evinde sol karın boşluğundan bıçaklandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen A.W.L.Z., ilk müdahalesinin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Iraklı kız, ailesi ile olan sorunlardan dolayı kendi kendini bıçakladığını iddia etti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.