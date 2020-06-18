  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

16 yaşında 90 suç kaydı olan kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-06-18 14:45:30 -
16 yaşında 90 suç kaydı olan kişi tutuklandı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kapkaç yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Çorlu ilçesinde motosikletle kadınların çantasını gasbettikleri iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 90 suç kaydı bulunan 16 yaşındaki K.K. ile 12 suç kaydı bulunan S.C. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede 5 kadının çantasının kapkaç yöntemiyle gasbedilmesi üzerine çalışma başlatmış, 200 güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyen ekipler, belirlenen adreslere operasyon düzenlemişti.

Gasp olaylarında kullanılan motosikletin de ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 16 yaşındaki K.K'nın hırsızlık, yağma ve benzeri suçlardan 90, S.C'nin ise 12 suç kaydının olduğu belirlenmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı