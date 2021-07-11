Koronavirüs salgınının noktalanması için tüm dünyada ciddi bir aşılama oranına ulaşılması gerekiyor. Türkiye erken dönemde yaptığı anlaşmalarla aşı tedarik sürecini en başarılı geçiren ülkeler arasında yer alıyor. 25 Haziran’dan itibaren 18 yaş üstü tüm vatandaşlar aşı randevusu alabiliyor. Aileler ise çocuklarının ne zaman aşı olacağını merak ediyor. Çocuklara korona aşısı yapılacak mı?

16 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Çocuklara aşı randevusu veriliyor mu güncel

Konu hakkında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’dan bir açıklama yapılmadı. Ancak pek çok doktor sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamalarda 16 yaş üstüne aşı randevu hakkının tanımlandığını ifade etti. MHRS sistemine göz attığınızda 16 yaş üstü için randevuların aktif olduğunu görebilirsiniz. 16 yaş altı hakkında aşı kararı alındığında ya da resmi açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

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