16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Moldova'yı 1-0 yendi

16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Moldova'yı 1-0 yendi23 Kasım 2018 Cuma 21:49
İSTANBUL (AA) - 16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık karşılaşmasında deplasmanda Moldova'yı 1-0 yendi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Tiraspol şehrinde oynanan karşılaşmayı milli takımın tek golle kazandığı belirtildi.
Millilere galibiyeti getiren golü 5. dakikada Ömer Faruk Beyaz'ın attığı kaydedildi.
Teknik direktör Mehmet Yıldırım yönetimindeki milli takım, 21 Kasım'da da karşılaştığı rakibini 9-2 yenmişti.
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