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16. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali

Festival, Devlet Sanatçısı piyanist Gülsin Onay'ın verdiği konserle sona erdi

07 Eylül 2019 Cumartesi 01:31
16. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali

MUĞLA (AA) - 16'ncı Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali, Devlet Sanatçısı piyanist Gülsin Onay'ın konseriyle tamamlandı.

Bodrum Klasik Müzik Derneği tarafından 12 Temmuz-6 Eylül tarihlerinde organize edilen festival, yerleşik yaşayan ya da tatil amacıyla gelen klasik müzikseverleri 4 ayrı mekanda konuk etti.

İlçede 2 ay boyunca 10 bin civarındaki müzikseverin ilgiyle takip ettiği 17 konserde 60 sanatçı sahne aldı. Konserlerin sonuncusunda festival sahnesinin konuğu ise Devlet Sanatçısı piyanist Gülsin Onay oldu.

Ünlü piyanist Onay, Mozart, Mendelsshonn, Ahmet Adnan Saygun, Liszt ve Chopin'in eserlerini seslendirdi.

Gülsin Onay, konserin ardından klasik müzikseverler için CD'lerini imzalayıp, hayranlarıyla sohbet etti.

Konseri, Bodrum'un iş ve sanat dünyasından tanınmış isimlerin yanı sıra klasik müziğe ilgisiyle bilinen eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın da aralarında olduğu çok sayıda müziksever izledi.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 01:31
  1. 16. Uluslararası Gümüşlük Klasik Müzik Festivali
  2. Bodrum
  3. Devlet Sanatçısı Piyanist Gülsin Onay
  4. Gülsin Onay
  5. konser
  6. Muğla

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