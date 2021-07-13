16 Temmuz Cuma günü bankalar açık mı? 16 Temmuz Cuma günü tatil edildi mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Erdoğan, Kurban Bayramı öncesinde hem gündemdeki konuları hem de bayram hazırlıklarını değerlendirmek amacıyla yaptıkları toplantıyı tamamladıklarını belirtti.

16 Temmuz Cuma günü tatil edildi mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayram arifesi olan pazartesi yarım gün, bayramın ilk gününden son gününe kadar olan, yani salıdan cumaya kadar ise tam gün tatil olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Kabine toplantımızda yaptığımız istişarede, pazartesi günkü yarım günü, idari tatil olarak belirleme kararı aldık. Böylece vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar sürecek bir tatile kavuşmuş oluyorlar. 15 Temmuz'u, zaten malum FETÖ terör hareketi sebebiyle o günü tatil olarak ilan etmiştik. O gün itibari ile başlıyoruz ve süreç bu şekilde devam ederken 16'sında herkes mesaisinde olabilecek. Bu kararın, gerek bulundukları yerde kurbanlarını kesecek, gerek memleketlerine ziyarete gidecek, gerekse bu süreyi tatili için kullanacak vatandaşlarımız için hayırlı olmasını diliyorum."

16 Temmuz Cuma PTT, belediyeler, kaymakamlıklar, nüfus müdürlükleri, tapu daireleri açık mı?

16 Temmuz'da bankalar açık mı? sorusunun cevabına gelecek olursak, 16 Temmuz Cuma günü Kurban Bayram tatiline dahil edilmediğinden cuma günü kamu kurum ve kuruşları normal mesailerine devam edecekler. Dolayısıyla bankalar başta olmak üzere PTT, belediyeler, kaymakamlıklar, nüfus müdürlükleri, tapu daireleri 16 Temmuz Cuma günü açık olacak.