16 Temmuz 1971: Deniz Gezmiş ve Arkadaşlarının Yargılanmaya Başlaması

Balyoz Harekâtıyla tutuklanan Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının 16 Temmuz 1971’de başlayan davaları 9 Ekim 1971’de sona ermiş, mahkeme 18 adet idam kararı vermişti. Bu kararların 15 tanesi bozulmuş, üç kişinin idamı onaylanmıştı.

Dönemin Bakanlarından İ.Hakkı Birler CHP’nin yöneticilerinin bu olayla ilgili yaklaşımlarını şöyle anlatıyor: İsmet Paşa ile Bülent Bey’in yeniden yakınlaşmasına yol açan bir diğer olay ise Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idamlarının önlenebilmesi için verilen mücadeleydi.(Birler,2010:363)





Paşa’nın dediği gibi oldu. Kanun Meclis’te 48’e karşı 275, Senato’da da 34’e karşı 111 oyla kabul edildi. CHP’li 144 milletvekilinden Paşa ve Bülent Bey dahil 47’si, 34 CHP’li senatörden de sadece 18’i idamlara karşı çıktı. Gruptan hatırı sayılır miktarda milletvekili kabul oyu verdi. Ben oylamaya katılmayanlar arasındaydım. (Birler,2010:370:371)

Deniz Gezmiş’in idamı konusu partiyi böler. Parti yöneticileri idamın kaldırılması konusunda çalışma yaparken CHP Milletvekillerinden çoğu Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamı yönünde oy kullanır. Dönemin şahidi Muazzez Aktolga’ya göre “Gürler ve Batur’a kadar uzanan bir cunta zinciri içinde yer alan ve darbe yapılsa Gençlik Bakanı yapılacak olan Deniz Gezmiş feda edilmişti” (Aktulga,2000:91)





16 Temmuz1979: Saddam Hüseyin'in Irak devlet başkanı olması



El Hatap aşiretine mensup olan Saddam Hüseyin, 28 Nisan 1937 tarihinde Irak'ın Tikrit şehri yakınlarında bulunan El Avja köyünde doğdu. Doğumundan kısa bir süre sonra dayısı Hayrallah'ın yanına gönderildi. 1956 yılında dayısı tarafından askeri akademiye girmesi için teşvik edildi ancak sınavlarda başarısız oldu. 1957'de Baas Partisi'ne girdi. 1959'da dönemin Irak Başbakanı Abdülkerim Kasım'a karşı düzenlenen başarısız suikast girişimine katıldı.







Daha sonra Suriye'ye, oradan da Mısır'a kaçtı. Bu dönemde Kahire Üniversitesi'ne girerek hukuk alanında eğitim aldı. 1963'de Bağdat'a geri dönerek dayısının kızı Sacide Talfah ile evlendi. Aynı yıl içerisinde mareşal Abdüsselam Arif'in Baasçılara karşı düzenlediği darbe sırasında tutuklandı ve hapse gönderildi.





1967 yılında cezaevinden kaçarak Baas Partisi'nin liderlerinden biri oldu. 1969'da Devrim Komuta Konsey'nini başkan yardımcılığı vazifesine getirildi. Kuzeni olan dönemin Devlet Başkanı Ahmed Hasan el-Bekr'e de en yakın kişilerden biri olarak ülke yönetiminde söz sahibi oldu. 16 Temmuz 1979 tarihinde Bekr'in sağlık gerekçeleriyle istifası üzerine makamını devraldı.





16 Temmuz 2005: Irak'ın Musayyib kentinde bir intihar eylemcisi, kullandığı patlayıcı yüklü tanker kamyonu benzin istasyonuna sürdü: 98 ölü, 100 yaralı.









