16 tarım zehiri yasaklandı: Sevindirici, ama yetersiz

Bakanlık, 16 pestisit etken maddesinin yasaklanmasına karar verdi. Zehirsiz Sofralar İletişim ve Kampanya Koordinatörü Turgay Özçelik, yasaklama kararının sevindirici, ama yetersiz olduğunu söyledi. İnsan ve çevre için zararlı diğer tarım zehirlerinin de yasaklanması ve alternatif, zehirsiz yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi için gereken adımların atılmasını beklediklerini belirten Özçelik, bunun için herkesi Zehirsiz Kampanya’ya destek olmaya davet etti.