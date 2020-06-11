16 tarım zehiri yasaklandı: Sevindirici, ama yetersiz
Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği’nin öncülüğünde bir araya gelen ve 100’ün üzerinde kurum ve inisiyatifinin yer aldığı Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı tarafından başlatılan Zehirsiz Kampanya için Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan güzel haber geldi.
Bakanlık, 16 pestisit etken maddesinin yasaklanmasına karar verdi. Zehirsiz Sofralar İletişim ve Kampanya Koordinatörü Turgay Özçelik, yasaklama kararının sevindirici, ama yetersiz olduğunu söyledi. İnsan ve çevre için zararlı diğer tarım zehirlerinin de yasaklanması ve alternatif, zehirsiz yöntem ve tekniklerin geliştirilmesi için gereken adımların atılmasını beklediklerini belirten Özçelik, bunun için herkesi Zehirsiz Kampanya’ya destek olmaya davet etti.