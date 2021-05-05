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Gündem 16 Tarım işçisi kazada yaralandı
Gündem

16 Tarım işçisi kazada yaralandı

Osmaniye'de tarım işçilerini taşıyan minibüsün takla atması nediyle 16 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 05:11:00 -
16 Tarım işçisi kazada yaralandı

Alınan bilgiye göre, Gaziantep'ten yola çıkan ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen, 63 S 1363 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Kızlaç tüneli içinde kontrolden çıkarak takla attı.

Kazada sürücü ile minibüste bulunan 15 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Osmaniye, Bahçe ve Düziçi'ndeki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 

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