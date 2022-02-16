Her ay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bakıma muhtaç bireyler için maaş ödemesi yapıyor. Evde bakım parası alanlar ise maaşlarının ne zaman hesaplara geçeceğini araştırmaya başladı. Peki, evde bakım parası hangi illerde yattı?

16 Şubat evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Evde bakım maaşı yattı mı hangi illerde:

Evde bakım maaşı her ayın 15’i ile 31’i arasında illere göre bir sıralamaya hesaplara yatırılıyor. 16 Şubat Çarşamba günü itibariyle maaş ödemesinin gerçekleştiği iller şöyle:

Tokat

Diyarbakır

Osmaniye

Çanakkale

Edirne

Giresun

Afyonkarahisar

Ordu

Bolu

Kırıkkale

Ankara

Konya

Manisa

İstanbul

Kocaeli

Siirt

Niğde

Şanlıurfa

Bilecik

Balıkesir

Antalya

Mersin

Samsun

Hatay

Sakarya

Uşak

Adıyaman

Aksaray

Bursa

Adana

İzmir

Batman

Düzce

Eskişehir

e-Devlet evde bakım maaşı nasıl sorgulanır?

Evde bakım maaşlarının hesabınıza geçip geçmediğini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. e Devlet'e giriş yapıp 'Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama' ifadesini aratabilirsiniz. Böylelikle maaşın ödenip ödenmediğini kontrol edebilirsiniz.

Evde bakım maaşını Ziraat Bankası'ndan alanlar ise SMS ile sorgulama yapabilir. Cep telefonlarınızın SMS bölümüne 'BAKIYE' yazıp 4747'e gönderdiğinizde bakiyenizi öğrenebilirsiniz. Bu işlem için GSM operatörünüz 1 SMS ücreti kesecektir.