16 Şubat evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Evde bakım maaşı yattı mı hangi illerde:
Evde bakım maaşı yatan illerin listesi 16 Şubat! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay illere göre bir sırayla bakıma muhtaç bireyler için evde bakım maaşı ödemesi yapıyor. Ayın 16'sı itibariyle hangi illerde evde bakım maaşlarının yattığı araştırılmaya başlandı. Evde bakım maaşı yattı mı nasıl sorgulanır?
Her ay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bakıma muhtaç bireyler için maaş ödemesi yapıyor. Evde bakım parası alanlar ise maaşlarının ne zaman hesaplara geçeceğini araştırmaya başladı. Peki, evde bakım parası hangi illerde yattı?
16 Şubat evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Evde bakım maaşı yattı mı hangi illerde:
Evde bakım maaşı her ayın 15’i ile 31’i arasında illere göre bir sıralamaya hesaplara yatırılıyor. 16 Şubat Çarşamba günü itibariyle maaş ödemesinin gerçekleştiği iller şöyle:
- Tokat
- Diyarbakır
- Osmaniye
- Çanakkale
- Edirne
- Giresun
- Afyonkarahisar
- Ordu
- Bolu
- Kırıkkale
- Ankara
- Konya
- Manisa
- İstanbul
- Kocaeli
- Siirt
- Niğde
- Şanlıurfa
- Bilecik
- Balıkesir
- Antalya
- Mersin
- Samsun
- Hatay
- Sakarya
- Uşak
- Adıyaman
- Aksaray
- Bursa
- Adana
- İzmir
- Batman
- Düzce
- Eskişehir
e-Devlet evde bakım maaşı nasıl sorgulanır?
Evde bakım maaşlarının hesabınıza geçip geçmediğini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. e Devlet'e giriş yapıp 'Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama' ifadesini aratabilirsiniz. Böylelikle maaşın ödenip ödenmediğini kontrol edebilirsiniz.
Evde bakım maaşını Ziraat Bankası'ndan alanlar ise SMS ile sorgulama yapabilir. Cep telefonlarınızın SMS bölümüne 'BAKIYE' yazıp 4747'e gönderdiğinizde bakiyenizi öğrenebilirsiniz. Bu işlem için GSM operatörünüz 1 SMS ücreti kesecektir.