  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi 16 Şubat evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Evde bakım maaşı yattı mı hangi illerde:
Ekonomi

16 Şubat evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Evde bakım maaşı yattı mı hangi illerde:

Evde bakım maaşı yatan illerin listesi 16 Şubat! Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı her ay illere göre bir sırayla bakıma muhtaç bireyler için evde bakım maaşı ödemesi yapıyor. Ayın 16'sı itibariyle hangi illerde evde bakım maaşlarının yattığı araştırılmaya başlandı. Evde bakım maaşı yattı mı nasıl sorgulanır?

Yeniakit Publisher
2022-02-16 11:26:00 -
16 Şubat evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Evde bakım maaşı yattı mı hangi illerde:

Her ay Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bakıma muhtaç bireyler için maaş ödemesi yapıyor. Evde bakım parası alanlar ise maaşlarının ne zaman hesaplara geçeceğini araştırmaya başladı. Peki, evde bakım parası hangi illerde yattı?

16 Şubat evde bakım maaşı hangi illerde yattı? Evde bakım maaşı yattı mı hangi illerde:

Evde bakım maaşı her ayın 15’i ile 31’i arasında illere göre bir sıralamaya hesaplara yatırılıyor. 16 Şubat Çarşamba günü itibariyle maaş ödemesinin gerçekleştiği iller şöyle:

  • Tokat
  • Diyarbakır
  • Osmaniye
  • Çanakkale
  • Edirne
  • Giresun
  • Afyonkarahisar
  • Ordu
  • Bolu
  • Kırıkkale
  • Ankara
  • Konya
  • Manisa
  • İstanbul
  • Kocaeli
  • Siirt
  • Niğde
  • Şanlıurfa
  • Bilecik
  • Balıkesir
  • Antalya
  • Mersin
  • Samsun
  • Hatay
  • Sakarya
  • Uşak
  • Adıyaman
  • Aksaray
  • Bursa
  • Adana
  • İzmir
  • Batman
  • Düzce
  • Eskişehir

e-Devlet evde bakım maaşı nasıl sorgulanır?

Evde bakım maaşlarının hesabınıza geçip geçmediğini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. e Devlet'e giriş yapıp 'Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama' ifadesini aratabilirsiniz. Böylelikle maaşın ödenip ödenmediğini kontrol edebilirsiniz.

Evde bakım maaşını Ziraat Bankası'ndan alanlar ise SMS ile sorgulama yapabilir. Cep telefonlarınızın SMS bölümüne 'BAKIYE' yazıp 4747'e gönderdiğinizde bakiyenizi öğrenebilirsiniz. Bu işlem için GSM operatörünüz 1 SMS ücreti kesecektir.

Altın Tasarruf Sistemi nedir? Yastık altı altın için hangi bankadan hesap açılacak?
Altın Tasarruf Sistemi nedir? Yastık altı altın için hangi bankadan hesap açılacak?

Ekonomi

Altın Tasarruf Sistemi nedir? Yastık altı altın için hangi bankadan hesap açılacak?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay