16 Ocak 2024: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







لَيْسَ عَلَيْكَ هُدٰيهُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدٖي مَنْ يَشَٓاءُؕ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِاَنْفُسِكُمْؕ وَمَا تُنْفِقُونَ اِلَّا ابْتِغَٓاءَ وَجْهِ اللّٰهِؕ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

"Onları doğru yola iletmek senin üzerine borç değildir, fakat Allah dilediğini doğru yola iletir.



Hayır için yaptığınız her harcama kendiniz içindir.



Verdiklerinizi ancak Allah rızası için verirsiniz.



Hayır için yaptığınız her harcamanın karşılığını da hiçbir haksızlığa uğramaksızın tam olarak alacaksınız."



(Bakara Suresi, 272) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:



Hikmetin mânalarından biri de “ilâhî irşad ve hidayet” idi. Bu büyük lutuf Allah’ın elindedir; peygamber de olsa, hiçbir kulun başkalarına hidayet lutfetme imkânı yoktur. Allah’ın hikmet ve hidayet lutfunda da –kendi koyduğu kanun gereğince– kulun yönelişi ve hak edişinin etkisi vardır.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 1 Sayfa: 426







ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)



“Sizin liderlerinizin en iyisi, sizin onları sevdiği, onların da sizi sevdiği, sizin onlara dua ettiği, onların da size dua ettiği kimselerdir.”



Kaynak: Müslim, İmare, 65









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