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İSLAM 16 Nisan 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

16 Nisan 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Yeniakit Publisher
2024-04-16 06:00:00 -
16 Nisan 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (16 Nisan 2024) sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN



يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجٖيبُونَ بِحَمْدِهٖ وَتَظُنُّونَ اِنْ لَبِثْتُمْ اِلَّا قَلٖيلاًࣖ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

"O gün Allah sizi çağıracak ve siz, (dünyada) çok az kaldığınız zannı içinde O’na hamdederek çağrısına uyacaksınız."

(İsrâ Suresi - 52)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri başkanlığı)

TEFSİRİ:

Yeniden dirilme ile başlayan hayatta artık insanların Allah’a âsi olma, günah işleme özgürlükleri bulunmayacaktır. Nitekim Allah kabirdekileri mahşere çağırdığında inanan inanmayan bütün insanlar O’nu övgüyle anarak buyruğuna boyun eğeceklerdir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 490



ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)  

"Namaza dikkat ediniz. Elinizin altında bulunanlar hususunda Allah'tan korkunuz."

Kaynak: Ebu Dâvud, Edeb 124


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