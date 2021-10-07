16 milyon yıllık kehribarın içinde şoke eden görüntü! Tesadüfen keşfedildi

Kehribarın içinde dünyanın en dayanıklı canlısı diye bilinen su ayısına ait fosil bulundu.

Isohypsibioidea familyasına mensup yaratığın daha önce görülmeyen bir tür olduğu da ortaya çıktı. Hayvana Paradoryphoribius chronocaribbeus adı verildi.

Tardigrad diye de bilinen bu canlılar suda yaşayan, 8 kısa ve kalın bacağa sahip mikroskobik (0.3-0.5 milimetre uzunluğunda) yaratıklardır.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, dünya genelinde 5 kitlesel yokoluştan kurtulmayı başaran su ayıları, eksi 200 santigrat derece soğuğa ve 150 santigrat derece sıcaklığa dayanabiliyor. Su ayıları uzayda bile hayatta kalabiliyor.

Ancak 500 milyonu aşkın bir süredir Dünya'da bulunan küçük boyutlu ve yumuşak dokulu bu canlılaraın fosilleri pek sağlam kalmıyor. Zira bulunan kalıntı, kayıtlara geçen üçüncü su ayısı fosili.

Bilim insanları, aynı kehribarın içindeki karıncaları incelerken pençeli bacakları olan tıknaz bir şekil fark etti. Şekle yakından bakılınca bunun su ayısı olduğu ortaya çıktı.

Araştırma ekibinden, Harvard Üniversitesi Organizma ve Evrimsel Biyoloji Bölümü'nde doktora öğrencisi olan Marc Mapolo, kehribarın karıncaları inceleyen ekibin aylardır elinde olduğunu söyledi ve "Su ayısını görmeleri büyük şans. Çünkü onu aramıyorlardı" dedi.

Uzmanlar, su ayısının pençelerinin şekline ve yerleşimine dayanarak bunun Isohypsibioidea familyasının üyesi olduğunu tespit etti. Ancak su ayısının anatomisi, bunu diğer hayvanlardan ayırıyor.

Fosilin modern su ayılarında görülmeyen evrimsel gelişmelerin tespit edilmesini sağlayacaı düşünülüyor. Uzmanlar böylece bu canlıların milyonlarca yılda nasıl değiştiklerini öğrenebileceklerini söyledi.

Araştırma, Proceedings of the Royal Society B adlı hakemli bilim dergisinde bugün yayımlandı.