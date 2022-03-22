16 milyar liralık böyle vurgun görülmedi! Filmlere senaryo olacak cinsten…

Samsun’da bir akaryakıt istasyonunda çalışan Recep Gezek (26), kendi adına açtığı Banka hesabını ağabeyi Emre Gezek ile ortak kullanıyordu. Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturmaya göre, iki kardeş özel bir bankanın yatırım hesabından milyarlarca lirayı kendi hesaplarına aktardı. İki günde 70’e yakın işlem ile toplam 16 milyar lirayı hesaplarına aktaran iki kardeş önce cep telefonu, sonra da araba aldı.

Ardından da bütün akrabalarına “Borcu, sıkıntısı olan bize gelsin” diyerek haber gönderdi. Bazı akrabalarının da borçlarını ödedi. Ardından bir masaj salonuna giderken polis kontrolünde tesadüfen yakalandılar. İki kardeş gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı. Banka hesapları donduruldu. İki kardeş, adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı. Şimdi dijital güvenlik uzmanları ve finans müfettişlerinden oluşan bir ekip milyarlarca liralık bu olayı araştırıyor. Emre Gezek, iki günde milyarlarca lirayı hesaplarına nasıl aktardığını şöyle anlatıyor:

‘Borcu olan gelsin’

“Hesapta para yoktu. Yatırım hesabına baktım. Hisse Senedi hesabından ‘para çek’ yazan menüden para çekmek istedim. Miktar yazma kısmı çıktı. Kafama göre miktar yazdım. Her yazdığım miktar mevduat hesabına geçti. 60-70 kez bu işlemi tekrarladım. Her defasında talebim gerçekleşti. Bu paralarla hemen cep telefonu aldım. Ardından bir galeriden BMW almak için 300 bin lira havale yaptım. ATM’den 40 bin lira nakit çektim. Önce yaptığım çekimlerle birlikte hesabımda toplam 16.000.000.000 (16 milyar) para oldu. Durumu aile büyüklerimize anlattık. ‘Akrabalarımızdan, komşularımızdan kimin borcu varsa bize gelsin’ dedik. Borcu olan veya ekonomik durumu iyi olmayan akrabaların hesaplarına para havale ettik.

‘Parayı bağışlayacaktık’

Kardeşimle havale yaparken hesap bloke oluyordu. Bankayı aradığımızda ‘Güvenlik sebebiyle olmuştur’ diyorlardı. Blokenin kaldırılmasını istedik, onlar da kaldırdılar. İki gün sonra kardeşim Recep’i aradılar. ‘Hesabına yüklü para girişleri var, bunun kaynağı nedir, haberiniz var mı?’ diye sordular. Kardeşim de ‘Haberim var’ dedi. Banka görevlisi ‘Nereden geldi?’ diye sordu. Kardeşim de yatırım hesabından mevduat hesabına aktardığını söyledi. Bankacı ‘Bu kadar yatırımınız var mıydı?’ diye sordu. Kardeşim de ‘Olmasaydı çekemezdim’ dedi. Sonra hesap tekrar bloke oldu. Kimseyi dolandırmadık. Nasıl oldu bilmiyorum. Parayı devlete bağışlayacaktık.”

'Kötü niyetli olsam kaçardım'

Recep Gezek (26) ise ifadesinde şunları söyledi: “Bütün akrabalara haber gönderdik. Bazılarının hesaplarına havale yaptık. Sonra banka arayıp onlardan parayı geri istemiş. Eğer bu işlem suç ise niye iki gün boyunca bloke koymadılar da para çekmemize onay verdiler. Hesabımdaki paradan akrabalarıma iyilik olsun diye onlara gönderdim. Art niyetli olsaydım 16 katrilyonu alır yurtdışına kaçardım.”

Silahı yakalatınca…

İki kardeş, arabayla dolaşırken polis tarafından durduruldu. Üzerinde silah bulunan Emre Gezek, ‘bu silahı neden taşıyorsun?’ diye soran polislere ‘Bu kadar paranız olsa, siz de taşırsınız’ diye cevap verdi ve hesabındaki paralardan bahsetti. Durumdan şüphelenen polis olayı araştırınca iki kardeşin eski parayla katrilyonlarca liralık para transferi ve özel bankanın güvenlik açığı skandalı ortaya çıktı. Emre ve Recep Gezek kardeşler hakkındaki soruşturma devam ediyor.