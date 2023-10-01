16 km hızda bisikletle başladık 420 km’ye geldik!
Sosyal medyada geçmişten bugüne insanların hayatındaki hızlı teknolojik gelişmeye ilişkin dikkat çeken bir video yayınlandı.
Videoda ilk olarak bisiklete binmeye başlayan insanların 14 km hıza kadar yükselebildiği belirtildi.
Ardından yaşanan süreçte saatte 420 km hıza kadar ulaşabilen araba üretildi.
Teknolojide kat edilen yolun özetlendiği video paylaşım rekoru kırdı.
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