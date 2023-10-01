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Sosyal Medya 16 km hızda bisikletle başladık 420 km’ye geldik!
Sosyal Medya

16 km hızda bisikletle başladık 420 km’ye geldik!

Yeniakit Publisher
2023-10-01 23:57:00 - 2023-10-02 00:03:31

Sosyal medyada geçmişten bugüne insanların hayatındaki hızlı teknolojik gelişmeye ilişkin dikkat çeken bir video yayınlandı.

Videoda ilk olarak bisiklete binmeye başlayan insanların 14 km hıza kadar yükselebildiği belirtildi.

Ardından yaşanan süreçte saatte 420 km hıza kadar ulaşabilen araba üretildi.

Teknolojide kat edilen yolun özetlendiği video paylaşım rekoru kırdı.

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