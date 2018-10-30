16 iş adamı ve kadınına hapis cezası

4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava, sanık sayısının fazla olması nedeniyle konferans salonunda görüldü.

Duruşmaya tutuklu sanıklardan Nuri ve Halil Korkmaz kardeşler ile Mehmet Akif Gülhan ve tutuksuz sanıklar Ahmet Ö, Ahmet Osman B, Bayram G, Davut Ü, İbrahim Hakkı G., Doğan Ü., Sami G., Uğur P., Ömer E., ve Ahmet B., ile avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklardan Ülkü Seçilay S., Mehmet B., Osman B. ve Süleyman Ü. ise duruşmaya katılmadı. Tutuksuz sanık Nagihan B. ise duruşmaya, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile Bursa'dan katıldı. Örgüt üyesi oldukları iddiasıyla yargılanan şüpheliler üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu, tutuklu sanıklardan Nuri ve Halil Korkmaz kardeşleri, 'Silahlı terör örgütüne üye olduğu' iddiasıyla 10'ar yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Heyet, tutuksuz sanıklardan İbrahim Hakkı G., Ülkü Seçilay S., ve Sami G.'yi aynı suçtan 7'şer yıl 6'şar ay, Abdurrahman Ö., Ahmet B., Ahmet Osman B., Nagihan B., Davut Ü., Doğan Ü., Osman B. Ömer E., Süleyman Ü. ile tutuklu sanık Mehmet Akif Gülhan'ı 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, tutuklu sanık Mehmet Akif Gülhan'ın yurt dışına çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verdi.

Aynı mahkemede tutuksuz yargılanan Bayram G.'yi ise, aynı suçtan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Uğur P. ve Mehmet B.'nin ise, delil yetersizliğinden beraatlarına hükmetti.