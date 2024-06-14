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Dünya 16 İHA fırlattı! Hizbullah İsrail’e güdümlü füze saldırısı sonrası İHA'ları kullanıldı! Haberleri geldi
Dünya

16 İHA fırlattı! Hizbullah İsrail’e güdümlü füze saldırısı sonrası İHA'ları kullanıldı! Haberleri geldi

Yeniakit Publisher
2024-06-14 17:47:00 -
16 İHA fırlattı! Hizbullah İsrail’e güdümlü füze saldırısı sonrası İHA'ları kullanıldı! Haberleri geldi

İşgal rejimi ile Lübnan Hizbullah'ı arasında savaş devam ederken 16 adet İHA'ları kullanıldı haberi geldi. Yoğun saldırılar devam ediyor.

 İşgal rejimi ile Lübnan Hizbullah'ı arasında yoğun saldırılar devam ediyor.

İşgal rejiminin sözde ordusundan yapılan açıklamaya göre, Hizbullah'ın son 72 saat içinde işgal rejiminin kuzeyine 16 insansız hava aracı fırlattığını, ve işgalcilerin ise 11'inin ele geçirildiğini idia etti ancak işgal rejiminde çıkan yangınlar, düşen roketler ve İHA'ların işgal topraklarına çok rahat girebildiğini doğrular nitelikte.

İşgal rejimi yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Hizbullah'ın son 72 saat içinde İsrail'in kuzeyine 16 saldırı uçağı fırlattığını, bunlardan 11'inin İsrail Savunma Kuvvetleri'nin hava savunma sistemi ve uçakları tarafından durdurulduğunu söylüyor."

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