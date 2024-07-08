16 böcek türü yiyecek olarak onaylandı!
Singapur'da çekirge ve süper solucanlar dahil 16 böcek türü yiyecek olarak onaylandı.
Singapur'da çekirge ve süper solucanlar dahil 16 böcek türü yiyecek olarak onaylandı.
Singapur’da aralarında çekirge, cırcır böceği ve süper solucanların bulunduğu 16 böcek türünün yiyecek olarak onaylandığı bildirildi.
Channel News Asia televizyonunun haberine göre, Singapur Gıda Ajansı (SFA), 16 böcek türünün, insanların gıda olarak tüketimi için onaylandığını duyurdu.
Ülkedeki restoranlar, 16 böcek türünü de menülerine ekleyebilecek.
Onaylanan böcekler arasında çeşitli cırcır böcekleri, çekirgeler, un kurtları, süper solucanlar ve ipek böcekleri bulunuyor.
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