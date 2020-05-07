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Gündem

16, 17, 18, 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sokağa çıkma yasağı kaç gün?

16, 17, 18, 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusu şimdiden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 1 Mayıs'ta resmi tatil ile hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı birleştirilmiş ve 3 gün boyunca sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın yaklaşması ile vatandaşlar 16, 17, 18, 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı? sorusunun yanıtını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-07 19:25:00 -
16, 17, 18, 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bu hafta sokağa çıkma yasağı kaç gün?

16, 17, 18, 19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan Bilim Kurulu'nun önerisiyle uzun süredir hafta sonları büyükşehirler ve Zonguldak ilinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu yasağı hafta sonları devam edeceği açıklanırken 19 Mayıs Salı gününün de resmi tatil olması nedeniyle dışarıda yoğunluk olması endişesiyle sokağa çıkma yasağı ilan edilebilir.

Buna göre 16 Mayıs Cumartesi, 17 Mayıs Pazar ve 18 Mayıs Pazartesi, 19 Mayıs Salı birleştirilerek 4 günlük bir sokağa çıkma yasağı söz konusu olabilir. Aynı şekilde 18 Mayıs Pazartesi devre dışı kalıp sokağa çıkma yasağı hafta sonu ve Salı günününden ibaret de olabilir.

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