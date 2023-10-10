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Ekonomi 156 yıllık şirket iflas etti
Ekonomi

156 yıllık şirket iflas etti

Yeniakit Publisher
2023-10-10 13:49:00 - 2023-10-10 13:56:36
156 yıllık şirket iflas etti

Enerji krizi, bir şirketin daha iflasına neden oldu. 156 yıllık otomobil yedek parça tedarikçisi Borgers’in iflası, otomobil üreticilerini paniğe sürükledi. Şirketin, enerji fiyatları ve hammadde maliyetlerindeki artış nedeniyle büyük kriz yaşadığı belirtildi.

Almanya'da iflas eden şirketler kervanına 1866'da kurulan otomotiv parçaları tedarikçisi Borgers Grubu da katıldı. Almanya'da 1900, dünya genelinde ise 6 binden fazla çalışanı bulunan Bocholt merkezli şirket, otomobil üreticilerine, tekstil ve köpük bazlı ekipman parçaları tedarik ediyor, amortisör, panel ve yalıtım malzemeleri üretiyor.

Şirketler grubu, yakın zamanda Polonya, İsveç, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Halk Cumhuriyeti'nde 650 milyon euroluk yıllık satış gerçekleştirmişti. Şirketin, enerji fiyatları ve hammadde maliyetlerindeki artış nedeniyle büyük kriz yaşadığı belirtildi.

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