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Gündem 155. saatte gelen umut
Gündem

155. saatte gelen umut

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, enkaz altından 155 saat sonra 8 yaşındaki çocuk çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-12 15:55:00 -
155. saatte gelen umut

Tüm Türkiye deprem bölgesindeki haberlere kilitlenmişken gelen güzel haberler umutları yeşertmeye devam ediyor.

Zeytinburnu ve Kaş belediyelerinin arama kurtarma görevlileri ve Somalı madencilerden oluşan ekipler, "asrın felaketi" olarak nitelenen ve Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Nurdağı ilçesinde Yunus Kaya Apartmanı'nın enkazında 8 yaşındaki Semih Ege İnce'yi 155 saat sonra kurtardı.

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