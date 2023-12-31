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Yerel 153 göçmen ve 6 organizatör yakalandı
Yerel

153 göçmen ve 6 organizatör yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-12-31 17:57:00 -
153 göçmen ve 6 organizatör yakalandı

Edirne’de jandarma ekipleri son bir haftada 153 göçmen, 6 şüpheli göçmen kaçakçısı ve kaçakçılıkta kullanılan 6 araç yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı tarafından komandolar ve asayiş timlerince devam eden faaliyetler sonucunda son 1 hafta içerisinde 6 organizatör, göçmen kaçakçılığında kullandıkları 6 araç ile 153 göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler ülkelerine iade edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli organizatörün ise adliyedeki işlemleri devam ediyor.

Göçmen kaçakçılığında kullanılan araçlar yedi emin otoparkına teslim edildi.

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