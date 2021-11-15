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İSLAM 15.11.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

15.11.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-11-15 07:23:00 -
15.11.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



يَٓا اَيُّهَا الَّذٖينَ اٰمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِؕ وَمَنْ يَتَّبِـعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَاِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَٓاءِ وَالْمُنْكَرِؕ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اَبَداًۙ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكّٖي مَنْ يَشَٓاءُؕ وَاللّٰهُ سَمٖيعٌ عَلٖيمٌ 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Ey iman edenler!

 Şeytanın adımlarına uymayın.

 Kim şeytana ayak uydurursa bilsin ki, o edepsizliği ve kötülüğü emreder. 

 Allah’ın lutfu ve rahmeti sizinle olmasaydı içinizden hiçbir kimse günahtan asla arınamazdı, fakat Allah   dilediğini  arındırır; Allah her şeyi işitmekte ve bilmektedir."

(Nûr Suresi - 21)          (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

TEFSİRİ:   

Dünyada kul imtihandadır. İmtihanda başarının önemli iki engeli nefis ve şeytandır. Dinin irşadı, verdiği bilgi ve eğitim bu iki engele karşı çok önemli bir ilâhî yardımdır. Bu yardımdan mahrum olanların, daha doğrusu bilgi ve akıllarını gerektiği gibi kullanmayarak, iman edip ilâhî irşada kulak vermeyerek kendilerini bu yardımdan mahrum bırakanların temiz bir amel defteriyle dünya hayatını noktalamaları imkânsız gibidir. Allah’ın, kullarını mânen temizleyen bir büyük lutfu da hayat boyunca tövbe kapısını açık tutması, tövbe edenleri bağışlaması, tövbekârlara temiz ve beyaz bir defter açmasıdır.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 4 Sayfa: 63


(Not: Şeytan resmi temsilidir.)

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

"Helâl şeyler içerisinde Allah'a en sevimsiz geleni boşanmadır."

(Ebu Davûd, Talâk, 3)

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