150’den fazla batılı gazeteci, siyonizmle ittifak için toplandı! Kudüs’te İsrail’e Biat Zirvesi

TAHSİN HAN

Terörist İsrail, Gazze’deki soykırım nedeniyle batıda kendi aleyhine oluşan olumsuz tabloyu tersine çevirmek çin para akıtmaya ve batılı gazetecileri kullanmaya devam ediyor...

İki yıldır Gazze’deki soykırımın üstünü örtmeye çalışan ve katliamları vermeyen sözde özgür satılmış batılı medya, geçtiğimiz hafta Kudüs’te aleni bir biçimde İsrail’i savunmak için toplandı, siyonist yetkililer de onlara neler yapmaları gerektiğini tek tek anlattı.

Yahudi Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre Kudüs’te yapılan Hristiyan Medya Zirvesi, batılı gazetecilere İsrail’in zorluklarını ilk elden göstermeyi ve aradaki hayati ittifakı güçlendirmeyi amaçladı.

Haberde şu ifadeler kullanıldı: “Sosyal medyada İsrail’e karşı yükselen tepkinin hüküm sürdüğü bir dönemde, 150’den fazla Hristiyan gazeteci ve etkili kişi, İsrail hakkındaki yanlış anlatılara meydan okumak ve hayati bir ittifakı güçlendirmek amacıyla yedinci Hristiyan Medya Zirvesi için Kudüs’te bir araya geldi. İsrail Hükümeti Basın Ofisi’nin ev sahipliğinde, Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası Hristiyanlar ve Yahudiler Kardeşliği işbirliğiyle düzenlenen Hristiyan Medya Zirvesi, 4 gün sürüp 6 Kasım’a kadar Kudüs’te devam etti. Gazetecilere çeşitli turlar düzenlendi ve Hoşgörü Müzesi’nde düzenlenen galaya 200’den fazla batılı gazeteci ve destekçi katıldı.

İsrailli organizatörler, amacın basit olduğunu söyledi: Hristiyan medyasını Tel Aviv’in istediği bilgilerle donatmak ve İsrail’in iki zorlu savaş yılında yanında duran dostları güçlendirmek.”

GAZETECİ DEĞİL, BİRER KUKLA

Kardeşlik Başkanı Yael Eckstein, “Az önce Amerikalı ve Avrupalı ​​bir papaz ile tanıştım. İnanılmazdı. Burada 200’den fazla insan var ve hepsi Kudüs’ten dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insana seslenebilen isimler. Onlar İsrail’in gerçeğini anlatacaklar” dedi.

Toplantıya katılan Piskopos Dennis Nthumbi, “Kilisenin gerçeği bilmesi ve kitlelerini eğitmesi gerekiyor” diyerek İsrail’in uydurduğu anlatıların insanlara aktarılmasının bu dönemdeki önemine dikkat çekti.

BAKAN: İSRAİL’İN SESİ OLUN

Gazetecilere seslenen İsrail Diaspora İşleri Bakanı Amichai Chikli de “Burada gördüklerinizi anlatın, İsrail seslerini yükseltin ve yalanları gerçeklerle çürütün” diyerek aslında soykırım gerçeğini siyonizmin yalanlarıyla değiştirmelerini ve insanların İsrail’e olan tepkilerini dindirmelerini istedi.