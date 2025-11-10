  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Neler oluyor! Suriye Cumhurbaşkanı El-Şara, Washington’da!

Hangi fondaş gazeteci İBB’den fonlanarak eşiyle İtalya’ya tatile gitti?

Can Ataklı'dan Gündem Sarsacak CHP İddiası: "20 Gün İçinde Öyle Bir Şey Olacak ki, 'Keşke Butlan Olsaydı' Diyecekler"

CHP Destekçisi Kadri Gürsel’den Şaşırtan Açıklama: Bu sözler CHP’lileri ağlatır

Fenerbahçe Kayserispor engelini aştı

Gram altın 5 haneye sıçrayacak: Gramla ilgili İslam Memiş'in çağrısı olay oldu

Seküler yaşam cinnet geçiriyor! Kadıköy’de kadını diri diri yaktılar! Eğlence merkezinde vahşet

İsrail’den Lübnan'a bir saldırı daha! Katiller İHA’larla ölüm yağdırdı

Aile Milli Güvenlik Meselesidir! LGBT gibi sapkınlıklara asla imkân vermeyiz

MHP Lideri Devlet Bahçeli'den 10 Kasım mesajı! Doğan her fani gibi Atatürk de ölümü tatmıştır
Dünya 150’den fazla batılı gazeteci, siyonizmle ittifak için toplandı! Kudüs’te İsrail’e Biat Zirvesi
Dünya

150’den fazla batılı gazeteci, siyonizmle ittifak için toplandı! Kudüs’te İsrail’e Biat Zirvesi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
150’den fazla batılı gazeteci, siyonizmle ittifak için toplandı! Kudüs’te İsrail’e Biat Zirvesi

Gazze’de 70 bin kişiyi katledip modern çağın en büyük soykırımına imza atan siyonist İsrail, parayla batı medyasını satınalmaya ve onlar üzerinden kendini aklama geleneğini sürdürüyor. 2 yıl Gazze’deki soykırımı örtmeye çalışan sözde özgür batılı medya, Kudüs’te İsrail’i savunmak için Hristiyan Medya Zirvesi’nde buluştu. Yahudilerin parayla beslediği 150’den fazla gazeteci, soykırımı savunma konusunda söz verdi.

TAHSİN HAN

Terörist İsrail, Gazze’deki soykırım nedeniyle batıda kendi aleyhine oluşan olumsuz tabloyu tersine çevirmek çin para akıtmaya ve batılı gazetecileri kullanmaya devam ediyor...

İki yıldır Gazze’deki soykırımın üstünü örtmeye çalışan ve katliamları vermeyen sözde özgür satılmış batılı medya, geçtiğimiz hafta Kudüs’te aleni bir biçimde İsrail’i savunmak için toplandı, siyonist yetkililer de onlara neler yapmaları gerektiğini tek tek anlattı.

Yahudi Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre Kudüs’te yapılan Hristiyan Medya Zirvesi, batılı gazetecilere İsrail’in zorluklarını ilk elden göstermeyi ve aradaki hayati ittifakı güçlendirmeyi amaçladı.

 

Haberde şu ifadeler kullanıldı: “Sosyal medyada İsrail’e karşı yükselen tepkinin hüküm sürdüğü bir dönemde, 150’den fazla Hristiyan gazeteci ve etkili kişi, İsrail hakkındaki yanlış anlatılara meydan okumak ve hayati bir ittifakı güçlendirmek amacıyla yedinci Hristiyan Medya Zirvesi için Kudüs’te bir araya geldi. İsrail Hükümeti Basın Ofisi’nin ev sahipliğinde, Dışişleri Bakanlığı ve Uluslararası Hristiyanlar ve Yahudiler Kardeşliği işbirliğiyle düzenlenen Hristiyan Medya Zirvesi, 4 gün sürüp 6 Kasım’a kadar Kudüs’te devam etti. Gazetecilere çeşitli turlar düzenlendi ve Hoşgörü Müzesi’nde düzenlenen galaya 200’den fazla batılı gazeteci ve destekçi katıldı.

İsrailli organizatörler, amacın basit olduğunu söyledi: Hristiyan medyasını Tel Aviv’in istediği bilgilerle donatmak ve İsrail’in iki zorlu savaş yılında yanında duran dostları güçlendirmek.”

 

GAZETECİ DEĞİL, BİRER KUKLA

Kardeşlik Başkanı Yael Eckstein, “Az önce Amerikalı ve Avrupalı ​​bir papaz ile tanıştım. İnanılmazdı. Burada 200’den fazla insan var ve hepsi Kudüs’ten dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca insana seslenebilen isimler. Onlar İsrail’in gerçeğini anlatacaklar” dedi.

Toplantıya katılan Piskopos Dennis Nthumbi, “Kilisenin gerçeği bilmesi ve kitlelerini eğitmesi gerekiyor” diyerek İsrail’in uydurduğu anlatıların insanlara aktarılmasının bu dönemdeki önemine dikkat çekti.

 

BAKAN: İSRAİL’İN SESİ OLUN

Gazetecilere seslenen İsrail Diaspora İşleri Bakanı Amichai Chikli de “Burada gördüklerinizi anlatın, İsrail seslerini yükseltin ve yalanları gerçeklerle çürütün” diyerek aslında soykırım gerçeğini siyonizmin yalanlarıyla değiştirmelerini ve insanların İsrail’e olan tepkilerini dindirmelerini istedi.

İsrail yine Lübnan’ı vurdu! İHA’lı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti
İsrail yine Lübnan’ı vurdu! İHA’lı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

Dünya

İsrail yine Lübnan’ı vurdu! İHA’lı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

Bizzat İsrail medyası yazdı! Siyonistlerden vandallık
Bizzat İsrail medyası yazdı! Siyonistlerden vandallık

Dünya

Bizzat İsrail medyası yazdı! Siyonistlerden vandallık

İsrail’den Lübnan'a bir saldırı daha! Katiller İHA’larla ölüm yağdırdı
İsrail’den Lübnan'a bir saldırı daha! Katiller İHA’larla ölüm yağdırdı

Gündem

İsrail’den Lübnan'a bir saldırı daha! Katiller İHA’larla ölüm yağdırdı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Can Ataklı'dan Gündem Sarsacak CHP İddiası: "20 Gün İçinde Öyle Bir Şey Olacak ki, 'Keşke Butlan Olsaydı' Diyecekler"
Gündem

Can Ataklı'dan Gündem Sarsacak CHP İddiası: "20 Gün İçinde Öyle Bir Şey Olacak ki, 'Keşke Butlan Olsaydı' Diyecekler"

Gazeteci Can Ataklı, CHP'de uzun yıllar siyaset yapmış üst düzey bir kaynağına dayandırdığı iddiasıyla siyaset kulislerini hareketlendirdi. ..
Sabah ezanıyla başlayan yolculuk! Oytun Erbaş’ın ibadet ve sükûnet üzerine dikkat çeken sözleri
Gündem

Sabah ezanıyla başlayan yolculuk! Oytun Erbaş’ın ibadet ve sükûnet üzerine dikkat çeken sözleri

Akit TV'de Kırmızı Masa’da Muharrem Coşkun’un “Namaz kılıyor musunuz?” sorusunu yanıtlayan Oytun Erbaş, inancın insan bedeninde ve zihninde ..
Uzun zamandır sesi soluğu çıkmıyordu! Nagehan Alçı, Fuat Uğur’la birbirine girdi
Gündem

Uzun zamandır sesi soluğu çıkmıyordu! Nagehan Alçı, Fuat Uğur’la birbirine girdi

Gazeteci Nagehan Alçı ile Fuat Uğur arasında tartışma çıktı. Alçı'nın “Gürsel Tekin'in avukatı olacaksan buyur alan değiştir” ifadeleri sonr..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23