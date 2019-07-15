15.07.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...15 Temmuz 2019 Pazartesi 06:10
VAHYİN DİLİNDEN:
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
وَاِذَا ق۪يلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِۙ قَالُٓوا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ
اَلَٓا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلٰكِنْ لَا يَشْعُرُونَ
"Onlara “Yeryüzünde düzeni bozmayınız” denildiğinde, “Hayır, biz yalnızca ıslah edenleriz” derler."
"Biline ki, gerçekten bozanlar onların ta kendileridir, ama farkında olmuyorlar."
ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
"Din, dünya menfaatine alet edilince, fitneler zuhur eder."
(A.Rezzak)
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