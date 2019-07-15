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15.07.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

15 Temmuz 2019 Pazartesi 06:10
15.07.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN: 


Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

وَاِذَا ق۪يلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِۙ قَالُٓوا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ 

 اَلَٓا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلٰكِنْ لَا يَشْعُرُونَ 

 "Onlara “Yeryüzünde düzeni bozmayınız” denildiğinde, “Hayır, biz yalnızca ıslah edenleriz” derler."

 "Biline ki, gerçekten bozanlar onların ta kendileridir, ama farkında olmuyorlar."

  (Bakara Suresi, âyet:11-12)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 

ALLARASULÜ'NDEN   (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

"Din, dünya menfaatine alet edilince, fitneler zuhur eder."

(A.Rezzak)

 

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 06:10
  1. 15.07.2019 Günün âyet ve hadisi

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