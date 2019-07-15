15.07.2019 Günün âyet ve hadisi Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

VAHYİN DİLİNDEN:

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla وَاِذَا ق۪يلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِۙ قَالُٓوا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ اَلَٓا اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلٰكِنْ لَا يَشْعُرُونَ "Onlara “Yeryüzünde düzeni bozmayınız” denildiğinde, “Hayır, biz yalnızca ıslah edenleriz” derler." "Biline ki, gerçekten bozanlar onların ta kendileridir, ama farkında olmuyorlar."



(Bakara Suresi, âyet:11-12) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) (Bakara Suresi, âyet:11-12) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) "Din, dünya menfaatine alet edilince, fitneler zuhur eder." (A.Rezzak)

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