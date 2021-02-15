  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM 15.02.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

15.02.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-02-15 08:12:00 -
15.02.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



كُلُّ نَفْسٍ ذَٓائِقَةُ الْمَوْتِۜ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةًۜ وَاِلَيْنَا تُرْجَعُونَ 

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

"Her can ölümü tadacaktır. Denemek için sizi kötü ve iyi durumlarla imtihan ederiz. Sonunda bize geleceksiniz."

 (Enbiyâ Suresi - 35)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)   

TEFSİRİ: 

Yüce Allah onların yersiz temennilerine cevap olmak üzere bu âyetleri indirerek peygamber dahi olsa hiçbir insana ölümsüzlük vermediğini, Peygamber’in ölümünü bekleyenler dahil olmak üzere her canlının ölümü tadacağını bildirmektedir.

Nitekim başka bir âyette Hz. Peygamber’e hitaben, “Elbette sen öleceksin, onlar da ölecek” (Zümer 39/30) buyurarak bu gerçeği açık bir şekilde ifade etmiş, ölüm ve ölüm ötesi hakkında umursamaz davrananlara bu tutumlarının kendilerini hiçbir şekilde bu gerçeklerden kurtaramayacağını haber vermiştir. 35. âyet, insana ölümlülüğü, hayatın iyi ve kötü yönleriyle bir sınav alanı olduğu, sonunda herkesin Hakk’ın huzuruna varıp hesap vereceği gerçeğinin yalın fakat etkili bir ifadesidir.

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 679
 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاَقًا فِى غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ

“Herhangi bir kadın, geçerli bir sebebi olmaksızın kocasından boşanma talep ederse, cennetin kokusu ona   haram olur!”

 (D2226 Ebû Dâvûd, Talâk, 17-18)

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Mustafa Varank kritik gelişmeyi duyurdu: Çalışmaları başlattık
Gündem

Bakan Mustafa Varank kritik gelişmeyi duyurdu: Çalışmaları başlattık

Faydalı yükleri uzaya çıkarabilmek için bir uzay limanı işletmesinin önemine değinen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Şu anda Tür..
CHP'nin kanalı Halk TV'den büyük skandal! Sosyal medyadan tepki yağdı
Medya

CHP'nin kanalı Halk TV'den büyük skandal! Sosyal medyadan tepki yağdı

CHP'nin kanalı Halk TV büyük bir skandala daha imza attı. Halk TV Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın terör örgütü PKK’nın şehit ettiği 13 v..
Nihat Özdemir: Kanal İstanbul projesiyle ilgileniyoruz
Ekonomi

Nihat Özdemir: Kanal İstanbul projesiyle ilgileniyoruz

Kanal İstanbul projesiyle ilgilendiklerini dile getiren Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, "İhale şartnamesini bekliyoruz. ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay