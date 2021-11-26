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Teknoloji 1500 beygirlik ilk yerli motor ateşlendi
Teknoloji

1500 beygirlik ilk yerli motor ateşlendi

Türkiye'nin 1500 beygirlik ilk motoru BATU'nun ateşlenmesinin başarıyla gerçekleştiğini belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022 yılında zırhlı araçların ilk kez yerli motora teslim edileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 11:44:00 -
1500 beygirlik ilk yerli motor ateşlendi

İstanbul'un büyük sarayları yeni yılda restorasyona girecek. Açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi. Oktay, "2022 yılında; Topkapı Sarayı’nın bazı bölümleri, Dolmabahçe, Yıldız ve Beylerbeyi Sarayının restorasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Tarih verildi

Savunma sanayiine ilişkin de önemli bilgiler veren Oktay, şöyle konuştu:

"2022 yılında zırhlı araçların ilk kez yerli motorla teslimi gerçekleştirilecektir. 2022’de HİSAR O+ kızılötesi güdümlü füze teslimatları tamamlanacak, SUNGUR portatif alçak irtifa hava savunma füzesi, AKYA harp torpidosu, MAM-T ve ATMACA teslimatlarına başlanacak. 1500 beygirlik ilk motorumuz BATU’nun ateşlemesi başarıyla gerçekleştirilmiş ve testlerine başlanmıştır."

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Yorumlar

GokTurk

Allah yar ve yardimciniz olsun,Allah AK Parti iktidarinin yardimcisi olsun,Yapilanlalari inkar etmek nankorluktur,Elinizdeki nimeti kacirirsaniz cok pisman olursunuz,Lutfen aklinizi basiniza alin,Saygilar
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mustafa buldu

hayt maaşallah bunu yapan teknik kadroya şimdi bunlarmı büyük akpnin başımı hadi oylayın
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