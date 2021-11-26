1500 beygirlik ilk yerli motor ateşlendi
Türkiye'nin 1500 beygirlik ilk motoru BATU'nun ateşlenmesinin başarıyla gerçekleştiğini belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2022 yılında zırhlı araçların ilk kez yerli motora teslim edileceğini açıkladı.
İstanbul'un büyük sarayları yeni yılda restorasyona girecek. Açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan geldi. Oktay, "2022 yılında; Topkapı Sarayı’nın bazı bölümleri, Dolmabahçe, Yıldız ve Beylerbeyi Sarayının restorasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır" ifadelerini kullandı.
Tarih verildi
Savunma sanayiine ilişkin de önemli bilgiler veren Oktay, şöyle konuştu:
"2022 yılında zırhlı araçların ilk kez yerli motorla teslimi gerçekleştirilecektir. 2022’de HİSAR O+ kızılötesi güdümlü füze teslimatları tamamlanacak, SUNGUR portatif alçak irtifa hava savunma füzesi, AKYA harp torpidosu, MAM-T ve ATMACA teslimatlarına başlanacak. 1500 beygirlik ilk motorumuz BATU’nun ateşlemesi başarıyla gerçekleştirilmiş ve testlerine başlanmıştır."