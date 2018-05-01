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150 yıl sonra ilk kez Giresun'da görüntülendi

Giresun kırsalında 150 yıl sonra geçen yıl ilk kez görülen ‘Sarı Dağ Gülleri’ kendini Şebinkarahisar dağlarında yeniden gösterdi.

01 Mayıs 2018 Salı 11:36
150 yıl sonra ilk kez Giresun'da görüntülendi

150 yıl sonra ilk kez 2017 yılında varlığı tespit edilen ve bölgede halk arasında adına Şebinkarahisar Sarı Dağ Gülü denilen çiçekler baharın yüksek kesimlerde kendisini göstermeye başlaması ile yeniden açmaya ve ortaya çıkmaya başladı.

1867'DE BİR MAKALEDE YAYINLANDI

Rus Doğa Tarihçisi ve Yer Bilimcisi Piyotr Alexandrovich Chikhachov, tarafından 1867 yılında, Giresun ili, Şebinkarahisar ilçesinde ve kısmen de Gümüşhane ilinde tespit edilen ve makalelerde yayınlanan, Türkiye endemiği olarak literatürlere girdi. Giresun karasal ve sucul biyoçeşitlilik envanter çalışmasında ise literatür bilgileri kısmında Giresun ve Gümüşhane illeri dağılımlı endemik bitki olarak verilen, fakat 150 yıldır tespiti yapılamayan, hiçbir çalışmada yer almayan 'Adonis Cyllenea Varyete Paryadrica (kan damlası, horoz gülü) yöresel adı 'Şebinkarahisar Sarı Dağ Gülü, Giresun Orman ve Su Şube Müdürlüğü'nün arazi çalışmasında 150 yıl sonra 2017 yılında tekrar tespit edilmişti.

ŞEBİNKARAHİSAR'DA GÖRÜLMEYE BAŞLANDI

Varlığını ilk defa geçen yıl gösteren bu ender çiçekler bu yılda baharın gelmesi ile Şebinkarahisar dağlarında görülmeye başladı. Mevsim sıcaklığının geçmiş yıllara göre daha sıcak geçmesi sebebiyle Sarı Dağ Gülü'nün açmış olduğu arazi çalışmalarında görüldüğü öngörülürken, Adonis bitki cinsinin 9 türü olduğu bunlardan 2 tanesinin sarı, 7 tanesinin kırmızı çiçeklerden oluştuğu biliniyor.

2018 yılında, “Adonis Cyllenea Varyete Paryadrica” bitkisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce “Tür Koruma Eylem Planı” çalışması yapılması planlanmakta olduğu Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü resmi web adresinden duyuruldu.

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 11:36
  1. Gümüşhane
  2. Giresun
  3. sarı dağ gülü
  4. Şebinkarahisar

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