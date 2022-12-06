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Dünya 15 yıllık rahip Müslüman oldu
Dünya

15 yıllık rahip Müslüman oldu

Rusya'nın Ryazan şehrinde 15 yıl boyunca rahiplik yapan Vladimir Ugryumov, araştırmaları sonucu İslam dininden etkilenerek Müslüman oldu. Yeni ismi Said Muhammed Kasım olan adam, Hac ibadeti için yürüyerek Mekke'ye gitti.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 22:04:00 -
15 yıllık rahip Müslüman oldu

Rusya'nın Ryazan kentinde İsa'nın Doğuşu Katedrali'nde yıllarca din adamı olarak görev yapan Rahip Vladimir Ugryumov, Müslümanlıkla ilgili yoğun araştırmalara girdi. Yıllarca ortadoks Hristiyanlara ibadet yaptıran Ugryumov, araştırmalarının sonucunda İslam dininden etkilenerek Müslüman olmaya karar verdi.

Müslüman olmasının ardından Vladimir Ugryumov ismini kullanmaktan değiştiren din adamı, Said Muhammed Kasım adını aldı. İslam dininin şartlarını da yerine getirmek için hazırlanan Muhammed Kasım, Hac ibadetini gerçekleştirmek üzere yürüyerek Moskova'dan Mekke'ye gitmeye gitmek üzere yola çıktı.

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