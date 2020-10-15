15 yıllık depo kütüphane oldu

Bahçeli İlkokulunda kullanılmayan deponun kütüphaneye çevrilmesi için çalışma başlatan İmrah, öğrencilerle birlikte deponun boya ve düzenlemesini yaparak kullanıma hazır hale getirdi. Kütüphanenin öğrencilerle buluşmasından dolayı yaşadığı mutluluğu dile getiren İmrah, okulun kırsal bir mahallede olduğunu ve yakın çevrede kütüphanenin bulunmadığını aktardı. Çocukların kütüphanede zaman geçirmesinin, gelişimlerine faydalı olacağını belirten İmrah, “Tek bir amacım vardı, o da çocuklarımıza boş zamanlarında kitap okuyabilecekleri güzel bir alan oluşturmaktı. Destek veren öğrencilere ve velilerimize, katkı sağlayan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyorum” dedi.