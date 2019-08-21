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15 yıllık çocuk özlemi akupunktur ile son buldu

Diyarbakır’da 15 yıldır çocuk özlemi çeken Leyla Çiçekli, akupunktur tedavisi sonrası müjdeli haberi aldı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:48
15 yıllık çocuk özlemi akupunktur ile son buldu

Diyarbakır’da 15 yıldır çocuk özlemi çeken Leyla Çiçekli, akupunktur tedavisi sonrası müjdeli haberi aldı. Çiçekli, şimdi bebeğini kucağına alacağı günü bekliyor.


Diyarbakır’da yaşayan 34 yaşındaki Leyla ile Mevlüt Çiçekli çifti, 15 yıldır çocuk özlemi ile birçok tüp bebek merkezine gitti. Denemeleri başarısız olan ve doktorların çocuğunuz olmaz dediği çift, umutlarını yitirmedi. Yıllar sonra arkadaş tavsiyesiyle Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer’e başvuran Leyla Çiçekli’ye açıklanamayan infertilite teşhisi konuldu. Çiçekli’ye uygulanan akupunktur tedavisi ile 15 yıllık çocuk hasreti sona erdi.



“Doğru teşhis, merkez ve hekimde çareyi arayın”


Kadın Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Hakan Çoksüer, çocuk sahibi olmak isteyen hastaları uyararak doğru teşhis, merkez ve hekimlerde çareyi aramaları gerektiğini dile getirdi. Prof. Dr. Çoksüer, "Hasta 15 yıllık çocuk özlemiyle kliniğimize başvurdu, birçok tedaviler uygulanmış fakat başarıya ulaşılamamış. Biz bu hastayı detaylı incelediğimizde açıklanamayan infertilite teşhisi koyduk. İlk önce akupunktur tedavisi yaptık, yani sebebi bilinmeyen kısırlık hastalarında Avrupa’nın önce gelen merkezlerinde tüp bebek tedavisi başlamadan önce akupunktur tedavisi uygulanıyor. Bizde Türkiye’de kendi hastalarımıza özel akupunktur tedavisi uyguluyoruz. Akupunktur tedavisinden sonra tüp bebeğe başladık. İlk denememizde başarılı olduk, şuanda hastamız gebelik elde etti. Gebelik kesesini gören hasta ve eşi gözlerine inanamadı, hala da hasta gebe mi diye tereddüdü vardı. Kalp atışını duyunca hasta için mutluluk kaynağı oldu. Gerçekten de bu mutluluğa şahit olmak bizim açımızdan daha çok motive ediyor. Rabbim çocuk sahibi olmak isteyen herkese çocuk sahibi olmayı nasip etsin. Hiç kimsenin umudu kırılmasın, yeter ki doğru yer, doğru merkez ve doğru hekimde çareyi arasınlar" dedi.


Leyla Çiçekli ise 15 yıldır evli olduğunu fakat hiç çocuğu olmadığını, birçok hastaneye gittiğini, doktorların çocuk sahibi olamayacağımı söylediklerini dile getirerek, tavsiye üzerine Hakan hocanın yanına geldiklerini ve akupunktur tedavisi ile bir kız çocuğuna gebe kaldığını aktardı. Çiçekli, Hakan Çoksüer’e teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:48
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