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15 yılın en düşük seviyesine geriledi

TCMB verilerine göre cari işlemler hesabı, Ocak 2004’ten bu yana 15 yılın en düşük seviyesine geriledi.

15 Haziran 2019 Cumartesi 10:44
15 yılın en düşük seviyesine geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, cari işlemler hesabı, nisanda 1 milyar 334 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 8 milyar 634 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.

Böylece yıllıklandırılmış cari açık, Ocak 2004’ten bu yana 15 yılın en düşük seviyesine gerilemiş oldu. Ekonomi yönetiminin aldığı önlemler ve ekonomideki dengelenme süreci çerçevesinde yıllıklandırılmış cari açık 11 aydır kesintisiz azalarak tek haneye geriledi. Ekonomistler, mayıs ayında da cari açıktaki gerilemenin süreceğini ve yıllıklandırılmış açığın 5 milyar doların altına ineceğini tahmin ediyor. AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi, son 12 aylık cari açığın GSYH’ya oranla yüzde 1,1’e gerilediğini belirtti.

Mayıs ayı gümrük dış ticaret öncü verilerinin, geçen yıla göre çok daha düşük dış açığa işaret ettiğini belirten Bürümcekçi, “Bu gelişme son 12 aylık cari açığın 9 milyar dolar civarına gerileyebileceğini de düşündürmektedir” dedi. 

Bürümcekçi, “2019 yıl sonu tahminimizi 6 milyar dolar açığa revize ederken, bu tahmin üzerinde risklerin aşağı yönde devam ettiğini belirtmeliyiz” değerlendirmesini yaptı.

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Haber Tarihi: 15 Haziran 2019 Cumartesi 10:44
  1. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB)
  2. cari işlemler hesabı
  3. cari açık
  4. AA Finans Analisti ve ekonomist Haluk Bürümcekçi
  5. GSYH
  6. gümrük dış ticaret öncü verileri

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