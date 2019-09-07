İşveren tarafından iş akdi sona eren çalışanların hak kazandığı kıdem tazminatı son derece önemlidir. Peki, 15 yıl kıdem tazminatı nasıl alınır?

Kıdem tazminatı nedir?

4857 sayılı İş Kanunu'na göre işçinin işten çıkarılması durumunda, işveren tarafından çalışana ödenmesi zorunlu olan tazminattır.

Kıdem tazminatı alma şartları nelerdir?

Ağır çalışma şartları altında çalışıyorsanız

İşe başlarken haklarınız bölümünde yazan kurallara uyulmuyorsa

Sigortanız geç yatıyorsa

Sizin haberiniz yokken SGK'ya giriş çıkışınız yapılıyorsa

Bayramlarda, resmi tatillerde çalıştığınız halde mesai ücreti alamıyorsanız

Soyadı değişen kadının evlilik nedeniyle işten ayrılması

Yıllık izinlerin tam kullanılmaması durumunda kıdem tazminatını kendiniz çıksanız dahil alabilirsiniz.

Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?

Kıdem tazminatı alacak olanların en çok merak ettiği "Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?" sorusunun yanıtını merak ediyor. İşçi işe başladığı tarihten itibaren brüt ücreti üzerinden kıdem tazminatı hesaplanır. İşe başlama tarihinden çıkış tarihini yazıp brüt ücretinizi belirttiğiniz anda alacağınız kıdem tazminatı hesaplayabilirsiniz.

15 yılını dolduran herkes kıdem tazminatı alabilir mi?

1475 Sayılı İş Kanununun yürürlükte bulunan 14.Maddesine eklenen 5.fıkra gereğince, istifa edilmesi halinde hangi şartlarda Kıdem tazminatı alınacağı konusunda en önemli ayrıntı ilk işe giriş tarihidir. 08.09.1999 tarihinde önce sigortalılık süresi başlamış çalışanların 15 yıl ve 3600 gün şartını yerine getirmiş olması “emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması” demektir ve istekleri doğrultusunda kıdem tazminatını alarak istifa etmeleri mümkündür.