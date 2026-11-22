Reality View adlı özellik, şeritlerden ve kutulardan oluşan sade gri taslağın yerini, aracın hemen üstünde ve arkasında süzülen sanal bir kameradan görülen, hareketli ve fotogerçekçi bir sokak görüntüsüne bırakıyor. Tesla’ya göre amaç, sürücünün sistemin ne yapmayı planladığını görmesi ve sistem yapmadan önce direksiyonun kontrolünü alabilmesi.

Bu önemli, çünkü FSD hâlâ her an devralmaya hazır bir insana ihtiyaç duyuyor ve eski ekran bu işi gerekenden daha zor hale getiriyordu. Elon Musk, yeni görünümü X’te üç kelimeyle özetledi: “It’s like GTA.” Bu benzetmenin iki yönü var. Orta ekranda inandırıcı bir dünya çizen yazılım, gerçek dünyayı ön camdan okumak zorunda olan yazılımın ta kendisi.

Tesla’nın yapay zekâ hesabı üzerinden paylaşılan sürüm notları, araç sahiplerinin ve düzenleyicilerin FSD hakkında dile getirdiği şikâyetlerin bir listesi gibi okunuyor. Sürüm 15; trafik işaretlerinin, çukurların, yoldaki enkazın, küçük hayvanların ve lastik zincirlerinin daha iyi algılanmasını, derin su birikintilerinden kaçınmayı, okul bölgelerinde ve kötü havada daha iyi hız yönetimini vaat ediyor. Araç ayrıca hız kameraları için yavaşlayacak, yeni Bike Rack Mode ise FSD’nin çeki demirine takılı bir aksesuarla çalışmasına izin veriyor. Navigasyon artık filonun tercih ettiği rotalardan öğreniyor, ancak şimdilik yalnızca yolculuğun başında ve sonunda.

En büyük iddia, Tesla’nın kritik müdahale oranı dediği ölçütte 25 kat iyileşme. Tesla bunu, FSD, Robotaxi hizmeti ve Optimus insansı robotu tarafından ortak kullanılan ve internetteki milyonlarca videoyla eğitilen yeni bir görüntü kodlayıcısına bağlıyor. Tesla, iyileştirdiği önceki rakamı yayımlamadı. Kitle kaynaklı FSD verilerini izleyen Electrek, önceki sürümün kritik müdahaleler arasında birkaç bin mil gittiğini tahmin ediyor. Bu rakam 25 ile çarpılırsa yaklaşık 50.000 mil eder; bu da sitenin, Tesla’nın sınırlı bir sürücüsüz hizmet için gerekli gördüğünü söylediği kabaca eşiğin beş katı. Ancak bu, yayın organının kendi hesabı; Tesla’nın doğruladığı bir sayı değil.

Gerçek dünya verilerini beklemek için iyi nedenler var. FSD hiçbir zaman düz bir çizgide gelişmedi: önceki büyük sürüm çıktığında, kitle kaynaklı ilk rakamlar kritik devreden çıkmalar arasında yaklaşık 732 mil gösteriyordu ve sonraki ara sürümler iyileşmeden önce geriye gitti. İşaret düzeltmesi, belgelenmiş bir hatayı hedefliyor. Brüksel merkezli kâr amacı gütmeyen kuruluş Johanna.be’nin yaptığı bir testte FSD, geçtiği 30 km/s’lik bölgelerin yüzde 55’inde sınırı aştı, ortalama 44 km/s hızla gitti; ekranında ise 50 km/s’lik bir sınır görünüyordu. Musk, çukurlardan kaçınma sözünü ilk kez yaklaşık yedi yıl önce verdi. Yalnızca hız kameraları için yavaşlamak da aracın, kameranın izlemediği yerlerde hâlâ hız yapabileceğini düşündürüyor.

Bir değişiklik ise ters yönde ilerliyor. Sürücü izleme sistemi artık şapka ve güneş gözlüğüyle de çalışıyor, ancak Tesla daha yüksek hızlı sürüş profillerinde “katılığı azalttığını” söylüyor. Bu, düzenleyicilerin FSD’nin nasıl davrandığını zaten incelediği bir dönemde geliyor. NHTSA, Ekim 2025’te FSD’nin kırmızı ışık ihlali gibi trafik kurallarını çiğnemesine yönelik bir soruşturma başlattı ve Tesla’nın robotaksilerinin aktif okul bölgelerinden hızla geçtiğini iddia eden bir dilekçeyi inceliyor. Avrupa’da ise Tesla, düzenleyicilerin talebi üzerine sürücü izlemeyi sıkılaştırıyor.

Tesla, güncellemeyi hangi araçların veya ülkelerin ilk alacağını açıklamadı. Yatırımcılara daha önce, Hardware 4 olarak da bilinen AI4 bilgisayarının v15’i çalıştırabileceğini söylemişti; dolayısıyla eski araçların sahipleri güncellemenin kendilerine de geleceğini varsaymamalı. FSD’nin kendisi yalnızca yaklaşık bir düzine ülkede satılıyor; bu yüzden dünyadaki Tesla sürücülerinin çoğu Reality View’ı kendi ekranlarında görmeden çok önce videolarda görecek.

Tesla, kademeli dağıtıma 21 Kasım’da X’te yaptığı bir paylaşımla başladı. Sonraki v15 sürümlerinin, öğrenilmiş navigasyonu yolculuğun uçlarından tüm rotaya yayacağını söylüyor. Ağustos ayında JPMorgan analistlerine, v15’in çekirdek teknolojilerinin yaklaşık yüzde 40’ının Austin’deki robotaksi filosunda zaten çalıştığını bildirmişti. Araç artık sürücüsüne dünyanın inandırıcı bir resmini gösterebiliyor. O dünyayı daha iyi okuyup okumadığı ise Tesla’nın hâlâ bir rakamla ifade etmeye yanaşmadığı kısım.