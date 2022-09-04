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Aktüel 15 yerde toprak kayması! Rize'de şiddetli yağış
Aktüel

15 yerde toprak kayması! Rize'de şiddetli yağış

Rize'de etkili olan yağış nedeniyle 15 köy yolunda toprak kayması yaşandı.

Yeniakit Publisher
2022-09-04 19:03:00 -
15 yerde toprak kayması! Rize'de şiddetli yağış

Rize'de etkili olan yağış nedeniyle 15 köy yolunda toprak kayması meydana geldiği bildirildi.

Rize Özel İdaresinden edinilen bilgiye göre, şiddetli yağış sonrasında Çayeli'nde 7, Pazar'da 3, Ardeşen'de 2, Hemşin, Çamlıhemşin ve Güneysu ilçelerinde 1'er köy olmak üzere toplamda 15 köy yolunda ufak çaplı toprak kayması yaşandığı belirtildi.

Ekiplerin toprak kayması yaşanan bölgelerde gerekli müdahaleyi yaparak yolları ulaşıma açtığı kaydedildi.

Diğer yandan, Rize merkez ve Derepazarı ilçesinde iki binanın alt katını su bastı, belediye ekipleri gerekli müdahalelerde bulundu.

Rize Valiliği, yaptığı açıklamada, Taşkın Tahmini ve Erken Uyarı Merkezi değerlendirmelerine göre, bugün erken saatlerde başlayan yağışların Pazar'da metrekareye 100, Ardeşen'de 110, Fındıklı'da 125 kilogram olarak beklendiğini, yağışların yarında davam edeceğini belirtti.

AFAD İl Müdürlüğü tarafından oluşturulan 8 ayrı ekip ise şiddetli yağış beklenen ilçelere yerleştirildi.

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