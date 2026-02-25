  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası! Mahkeme Başkanı: Aşama aşama ilerleyeceğiz HAVELSAN kapasitesini yüzde 40 artırıyor! Yeni tesisler ve SANCAR SİDA hizmete girdi Küresel haydut ABD'den denizlerde yeni korsanlık! Hint Okyanusu'nda bir petrol tankerine hukuksuzca el koydular! Laikçi yobazları zıplattı! MHP lideri Bahçeli kayıtsız kalmadı Trabzonlu ata tohumu üreticisi tehdit ediliyor! CHP’nin şişirme anketleri sert söndü: Halkın yüzde 61'i ‘Bunlar memleket yönetemez’ diyor Çocuklarımızı kime emanet ediyoruz! Türkiye’nin en büyük çocuk kanallarının arkasındaki isim şoke etti: Sefarad Yahudisi Melih Abuaf! Mahkemeden CHP’nin kurultayına ilişkin flaş karar Elebaşı Abdi: ABD Kürtler için büyük hayal kırıklığı oldu! Anlaşma bozulursa bu kez Şam’la sonuna kadar savaşacağız! Kadın doktora cehennemi yaşatmışlar: Manyak doktorlar açığa alındı
Yaşam 15 yaşındaki çocuk ailesi tarafından ölü bulundu
Yaşam

15 yaşındaki çocuk ailesi tarafından ölü bulundu

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
15 yaşındaki çocuk ailesi tarafından ölü bulundu

Aydın’ın Efeler ilçesinde 15 yaşındaki Çetin I., ailesi tarafından odasında asılı halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde 15 yaşındaki bir çocuk ailesi tarafından ölü olarak bulundu.

Olay, Efeler Mahallesi 1407 Sokak üzerindeki bir sitede gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın dördüncü katında ikamet eden Çetin I. (15) ailesi tarafından odasında asılı halde bulundu. Ailesinin yardım çığlıklarını duyan komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Çetin I.’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi alan ailesi yasa boğulurken, olay yerine gelen yakınları da gözyaşlarına hakim olamadı. Çetin I.’nın cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23