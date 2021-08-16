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Sağlık 15 yaşa aşı hakkı çıktı mı? Kaç yaşındaki çocuklar aşı olabilecek son durum
Sağlık

15 yaşa aşı hakkı çıktı mı? Kaç yaşındaki çocuklar aşı olabilecek son durum

Aşı yaş sınırı kaça indi? Sağlık Bakanlığı koronavirüs salgınında çocuklara yönelik aşı kararı aldı. Peki, kaç yaşındaki çocuklar aşı olabiliyor? 15 yaş üstü aşı olabilecek mi? 12 yaş üstü aşı randevusu alınabiliyor mu?

Yeniakit Publisher
2021-08-16 09:30:00 -
15 yaşa aşı hakkı çıktı mı? Kaç yaşındaki çocuklar aşı olabilecek son durum

15 yaş üstü aşı randevusu nasıl alınır? Koronavirüs salgını sebebiyle ülkemizde temmuz ayının başından bu yana 16 yaş ve üstüne aşı uygulanıyor. Son olarak Sağlık Bakanlığı 15 yaş üstü için aşı kararı aldı. Peki, 15 yaş üstü ne zaman aşı olacak?

15 yaşa aşı hakkı çıktı mı? Kaç yaşındaki çocuklar aşı olabilecek son durum

Sağlık Bakanlığı koronavirüs aşılarına ilişkin yeni kararlar aldı. 15 yaş üstü ve kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstü için aşı hakkı tanımlandı.

Öte yandan korona olanların iyileştikten sonra aşı olma süresi 3 aydan 1 aya indirildi.

2 doz Sinovac üzerine 1 doz Biontech olanlara yurt dışına çıkarken Biontech şartı olan ülkelere seyahat etmek için 4. doz hakkı tanımlandı. 4. dozlar 3.dozdan 21 gün sonra yapılabilecek.

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