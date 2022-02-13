İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü vatandaşların işini kolaylaştıracak olan nüfusmatik uygulamasını 2022 yılı itibariyle başladı. 10 Ocak 2022'de 50 ilde hizmet veren nüfusmatikler 81 ilde 105 noktada hizmet vermeye başladı. Eski kimlikleri yeni kimlik kartlarıyla değiştirmek isteyenler ise çocukları için nüfusmatiklerden randevu alıp alamayacaklarını araştırmaya başladı. Peki, nüfusmatiklerden kimlik randevusu alınır mı?

15 yaş altı çocuklar için kimlik kartı başvurusu nüfusmatiklerde yapılır mı?

Son yıllarda hayatı kolaylaştıran adımlar, uygulamalar bir hayli arttı. Vatandaşların e-imza, kimlik randevusu gibi pek çok işini hızla çözebilmesi içinse nüfusmatik cihazları 81 ilde hizmet vermeye başladı. Peki, 15 yaş altı çocukların kimlik kartı randevuları nüfusmatiklerden alınıyor mu?

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen NüfusMatik;

-Kimlik kartına sürücü belgesi yükleme

-Adres beyanı

-15 yaş altı çocukların kimlik kartı başvurusu

-Kimlik Kartı şifre işlemleri gibi bir çok yeni özelliği ile birlikte nüfus müdürlüklerinde hizmet veriyor.