15 ülkeden tam 38 akademisyen… ‘Ulu Hakan’ için geldiler!

Osmanlı Devleti’nin 34’üncü padişahı Sultan II. Abdülhamid, vefatının 100’üncü yıldönümünde Kütahya’da düzenlenecek uluslararası bir sempozyumda konuşulacak. “Arap Hafızasında II. Abdülhamid ve Türk Arap İlişkileri” başlıklı uluslararası sempozyum, 12-14 Aralık 2018 tarihlerinde Kütahya Dumlupınar Üniversitesi GSF Kırmızı Salon’da gerçekleştirilecek.

15 ülkeden tam 38 akademisyen!

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Tavşanlı Belediyesi ve Tavşanlı Ticaret Odası’nın desteğiyle Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Gelişim Stratejileri Araştırma Merkezi (KDPÜ GESAM) tarafından düzenlenecek sempozyuma yurt içi ve yurt dışından onlarca akademisyen ve uzman katılacak. Sultan II. Abdülhamid’in hayatının, izlediği siyasetin ve Türk-Arap ortak hafızasında edindiği konumun 3 gün boyunca alanında uzman tarihçi ve stratejistler tarafından masaya yatırılacağı toplantıda; Fas, Libya, Mısır ve Yemen’in de aralarında bulunduğu 15 ülkeden 38 akademisyen ve uzman; tebliğ ve görüşlerini paylaşacak.

Suriyeli Alim Prof. Dr. Mustafa Müslim de konuşmacı

Açılış konuşmasını KDPÜ GESAM Başkanı Doç. Dr. Bülent Cırık, Prof. Dr. Mustafa Müslim, Prof. Dr. Raafat Mikati, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Prof. Dr. Remzi Gören ve Kütahya Valisi Dr. Ömer Toraman’ın yapacağı sempozyum 12 Aralık Çarşamba günü saat 14.00’te başlayacak. İlk gün iki oturumun gerçekleştiği sempozyumda bir bütün olarak İslam dünyasının Sultan II. Abdülhamid’e bakışı anlatılacak. 13 Aralık Perşembe günü gerçekleşecek 4 oturum ise sırasıyla ‘İslam Dünyası oturumu’, ‘Irak oturumu’, ‘Mısır oturumu’ ve ‘Fas oturumu’ başlığını taşıyacak. Sempozyumun 3’üncü gününde ise Kapanış Oturumu gerçekleşecek.

Sempozyum kapsamında yurt içi ve yurt dışından Prof. Dr. Ahmet Kavas, Prof. Dr. Azmi Özcan, Prof. Dr. Mustafa Müslim, Prof. Dr. Rafet el-Mikati, Prof. Dr. Sami al-Arian, Prof. Dr. Mahmud Deek, Prof. Dr. Halid Abdülkadir El-Cündi, Prof. Dr. Salih Khudhur Mohammed Mohammed, Prof. Dr. Zinelabidine Zariouh, Prof. Dr. Raed Samı Hameed, Prof. Dr. Haluk Selvi, Prof. Dr. İbrahim Yılmazçelik gibi çok sayıda akademisyen; tebliğ sunup oturum yönetecek.

SEMPOZYUM HAKKINDA

Türk ve Arap akademik camiası, “Türk-Arap” ilişkilerini güçlendirme gayretleri çerçevesinde misyon üstlenmiş, özellikle sömürge dönemlerinin Türk ve Arap ilişkilerine verdiği zararları, yerel politikaların basiretsizliğinin ortaya çıkardığı sıkıntıları telafi ederek ilişkilerin sağlıklı bir zeminde sürdürülmesine yönelik çaba sarf etmektedir. Zira Sempozyum Düzenleme Kurulu, Arap ve Türklerin karşı karşıya olduğu tehditlerin ancak beraber tek saf halinde durulduğunda bertaraf edileceği kanaatindedir. Bunun yegâne aracı da gerekli olan bilimsel bilgiyle donatılmış olmak ve daha hicri birinci asırda başlayan tarihi ve güçlü ilişkiden istifade etmektir. Nitekim bugün de iki milletin yaşamış olduğu problemlerin, tarihî ilişkinin kopmasıyla meydana geldiği düşünülmektedir.

Bu noktadan hareketle, Arap-Türk ilişkilerinde verimli ve sağlam ilişkilerin son dönemini oluşturması nedeniyle, ölümünün yüzüncü yılında Sultan II. Abdulhamid dönemini mercek altına almaya dönük bilimsel bir sempozyum düzenlenmektedir. Zira bu dönemin, Arap-Türk ilişkilerinde kopuşun başlangıcını temsil etmesinden dolayı, bu günkü yeniden inşa sürecinde söz konusu dönemde yaşanan gelişmelerin açıklığa kavuşturulması önem arz etmektedir. Bu dönemin önemi sadece bize kazandırdığı tarihi derslerle sınırlı olmamaktadır. Bilakis, bu dönemin incelenmesiyle, geçen asır boyunca Araplar ile Türkleri birbirine düşürmek için harekete geçirilen “Kara Propaganda” mekanizmasının ne denli büyük olduğu da açıkça ortaya çıkacaktır.

İki toplum nezdinde bozulan imajların düzeltilebilmesi ve sorunların giderilebilmesi için çaba harcanması zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Bu kapsamda Sempozyum Düzenleme Kurulu tarafından bu bilimsel sempozyumun adının “Arapların Hafızasında II. Abdulhamid ve Türk Arap İlişkileri” olmasına karar verilmiştir.