15 terörist etkisiz hale getirildi

Afrin’in Racu, Meydanki, Şeyh Hadid ile Cinderes beldelerinde ve Kürkar köyündeki dağlık alanda arama tarama çalışmalarını sürdüren TSK ve ÖSO unsurları, zaman zaman YPG/PKK'lı teröristlerle sıcak çatışmaya giriyor.

AA muhabirinin ÖSO kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Afrin’de TSK ve ÖSO bileşenlerinden Hamza Tugayı, Ahrar Şarkıye, Sultan Murat ve Cephe Şamiye, son bir hafta içinde düzenlediği operasyonlarda, bombalı saldırı ve suikast hazırlığındaki YPG/PKK'lı 15 teröristi etkisiz hale getirdi.

Teröristlerden 7'si ölü 8'i sağ ele geçirilirken, yakalanan teröristler yanlarındaki 4 YPG/PKK'lının kaçtığını belirtti. Sağ ele geçirilenlerin teröristlerin üzerinde susturuculu silahlar, çok sayıda mühimmat ve el yapımı patlayıcı bulundu. Kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede operasyonlar devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'i 18 Mart'ta terör örgütü YPG/PKK'dan arındırmıştı. TSK ve ÖSO'nun Afrin'de hayatı normale döndürme çalışmaları sürüyor. Afrin genelinin büyük ölçüde teröristlerden temizlenmesine rağmen uyuyan hücrelerden zaman zaman bombalı saldırı yapılıyor.