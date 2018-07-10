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15 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terörden temizlenen Afrin'de düzenlediği operasyonlarda 7'si ölü 8'i sağ toplam 15 YPG/PKK'lı teröristi ele geçirdi.

10 Temmuz 2018 Salı 19:50
15 terörist etkisiz hale getirildi

Afrin’in Racu, Meydanki, Şeyh Hadid ile Cinderes beldelerinde ve Kürkar köyündeki dağlık alanda arama tarama çalışmalarını sürdüren TSK ve ÖSO unsurları, zaman zaman YPG/PKK'lı teröristlerle sıcak çatışmaya giriyor.

AA muhabirinin ÖSO kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Afrin’de TSK ve ÖSO bileşenlerinden Hamza Tugayı, Ahrar Şarkıye, Sultan Murat ve Cephe Şamiye, son bir hafta içinde düzenlediği operasyonlarda, bombalı saldırı ve suikast hazırlığındaki YPG/PKK'lı 15 teröristi etkisiz hale getirdi.

Teröristlerden 7'si ölü 8'i sağ ele geçirilirken, yakalanan teröristler yanlarındaki 4 YPG/PKK'lının kaçtığını belirtti. Sağ ele geçirilenlerin teröristlerin üzerinde susturuculu silahlar, çok sayıda mühimmat ve el yapımı patlayıcı bulundu. Kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede operasyonlar devam ediyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu, Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'i 18 Mart'ta terör örgütü YPG/PKK'dan arındırmıştı. TSK ve ÖSO'nun Afrin'de hayatı normale döndürme çalışmaları sürüyor. Afrin genelinin büyük ölçüde teröristlerden temizlenmesine rağmen uyuyan hücrelerden zaman zaman bombalı saldırı yapılıyor.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 19:50
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  2. YPG
  3. Afrin
  4. Zeytin Dalı Harekatı
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  6. ÖSO
  7. Özgür Suriye Ordusu
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