15 Temmuz'un senaryo olduğunu iddia etmişti! CHP'li ilçe başkanından skandal paylaşım

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişimini daha önceden yazılmış bir senaryo olduğunu iddia eden CHP Gebze İlçe Başkanı Musa Yılmaz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla büyük tepki topladı.

15 TEMMUZ ŞEHİTLERİNİ, ŞEHİT OLARAK GÖRMEMİŞTİ

Yılmaz, 15 Temmuz'da gerçekleşen hain darbe girişimi sırasında vatanı canlarını seve seve feda eden vatandaşlarımızı da yine sosyal medya üzerinde şehit olarak görmediğini belirten bir paylaşımda bulunmuştu.

“Ben 15 Temmuz’un un darbe olduğuna inanmıyorum. İktidar, FETÖ, bazı partilerin işbirliği ile gerçekleştirilmiş bir sivil darbe olduğuna inanıyorum ve 15 Temmuz genelgesine katılmıyorum. Meydana çıkmayı reddediyorum. Aksine o gün linç edilen askerler dışın da şehit kabul etmiyorum. Çünkü o çocuklar emir kuluydu aldıkları üstlerinin emirlerini yerine getirdiler. Tankı halkın üstüne sürerek hayatlarını kurtarabilecekken o askerler halka sığındılar, ancak linç edildiler.”

AK PARTİ GEBZE İLÇE BAŞKANLIĞI SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

CHP İlçe Başkanı Musa Yılmaz, 15 Temmuz darbe girişiminin 2'nci yıl dönümü zamanında sosyal medya üzerinden '15 Temmuz yazılmış bir senaryodur', '15 Temmuz senaryosu önceden yazılmış 20 Temmuz sivil darbenin alt yapısıydı', 'Biz kahramanlıkları destanları dış güçlere ve emperyalizme karşı Kurtuluş Savaşında oluşurduk. Sizin 15 Temmuzunuz sizin olsun, tanımıyoruz' gibi paylaşımlarda bulundu. Musa Yılmaz'ın paylaşımına AK Partili yöneticiler tepki gösterdi. AK Parti Gebze İlçe Başkanlığı, Musa Yılmaz hakkında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar nedeniyle Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu.