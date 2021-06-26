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Gündem 15 Temmuz’un kilit ismi Adil Öksüz’e yardım edenlere ceza yağdı: 22 yıl 6 ay hapis!
Gündem

15 Temmuz’un kilit ismi Adil Öksüz’e yardım edenlere ceza yağdı: 22 yıl 6 ay hapis!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminin kilit isimlerinden firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasının ardından İstanbul'da saklanmasına yardım ettikleri gerekçesiyle haklarında dava açılan biri firari beş sanık hakkında mahkeme kararını açıkladı. Buna göre, sanıklara 5 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası verildi.

Yeniakit Publisher
2021-06-26 00:53:00 -
15 Temmuz’un kilit ismi Adil Öksüz’e yardım edenlere ceza yağdı: 22 yıl 6 ay hapis!

Mahkeme heyeti, "FETÖ silahlı terör örgütünün yöneticisi olmak" suçundan sanık Rüştü Karakaya'yı 22 yıl 6 ay, sanık Zafer Çay'ı ise 18 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırırken, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanık Alper Karabulut'a 12 yıl 6 ay, sanık Ali Sami Yıldırım'a ise 5 yıl hapis cezası verdi.

Cihat Yıldız'ın dosyası ayrıldı

Heyet, hakkında yakalama kararı bulunan ve savunması alınmayan sanık Cihat Yıldız'ın dosyasının ayrılmasına, hakkındaki tutuklamaya yönelik yakalama kararının devamına hükmetti.

 

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